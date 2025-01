Incendies en Californie : impact sur la Bourse

Article du

La semaine passée aura celle du déclenchement d'incendies sans précédent à Los Angeles. Démarrés le 7 janviers, les feux ne sont pas finis. C'est actuellement 60 milliards de dollars de dégats matériels qui sont estimés. Et ce chiffre va forcément monter.Les compagnie d'assurance sont sous les projecteurs hollywoodiens désormais. Vont-elles pouvoir payer? A priori oui.La principale qui est impliquée dans l'immobilier californien, State Farm General, a vu son titre baisser de 120 à 116$. Soit 3%. Ce n'est pas énorme. Pour le moment, car le marché ne s'inquiète pas, il est juste vigilant.Concernant la France, vu que tout est internationalisé, nous avons par exemple le leader AXA (qui a de nombreux intérêts dans l'assurance aux USA) qui a perdu aussi 3% sur les deux dernières séances ouvrées.Idem du côté allemand avec Munich qui y laissera quelques billes dans l'affaire : le titre a perdu 4%.Selon la société d'analyses Berenberg, les incendies devraient 220 millions d’euros à Munich Re, 180 millions d’euros à Hannover Re, 160 millions d’euros Swiss Re et 80 millions d’euros à Scor.Le titre Scor a lui aussi perdu près de 3% (fait partie de notre portefeuille Rendement)Si la Coface (leader de l'assurance-crédit pour entreprises) venait à être touchée, ce serait indirect et marginal. Le titre a néanmoins perdu aussi près de 3% dans un mouvement d'ensemble.Pour ce qui nous concerne, sur le portefeuille CROISSANCE nous n'avons pas de titres sur le secteur.Sur le portefeuille RENDEMENT nous en avons deux, et nous avions vendu AXA en 2024 avec une belle plus-value.Il me semble intéressant de faire un point sur nos titres vaguement concernés et se poser la question de savoir si ce contexte peut être une opportunité d'investir sur des titres baissant fortement en raison de ces tristes dégats matériels et humains (16 morts).Un mail sur la stratégie à tenir à été envoyé à nos abonnés :Francebourse.com