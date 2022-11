Analyse graphique : pertinence du signal VORTEX

Article du

Dans un précédent article nous avons expliqué l'indicateur VORTEX qui a fait son apparition ces dernières années :Mettons-le à l'épreuve.Pour cela, observons les évolutions du CAC 40 sur les 12 derniers mois et voyons quelle est la pertinence de cet indicateur.Le graphique ci joint permet de constater qu'en un an le VORTEX a donné 15 signaux, qu'ils soient d'achat ou de vente.Sur les 15 signaux, on constate que :8 étaient de bons signaux, à savoir que lorsque le signal inverse a été donné, un gain a pu être réalisé (la prédiction était bonne)4 signaux étaient neutres, à savoir que lorsque le signal inverse a été donné, il n'y a eu quasiment ni gain ni perte3 signaux étaient mauvais, à savoir que lorsque le signal inverse a été donné, une perte a été réalisée (la prédiction était mauvaise)D'une manière générale, plus le signal ne change pas rapidement, plus sa pertinence est grande.On notera que 15 signaux sur 12 mois cela fait une moyenne de 1 signal toutes les 3 semaines. Avec parfois des periodes très courtes.Au final, comme nous l'avions indiqué en conclusion, "peu utilisé des traders, cet indicateur intéressera plus les boursicoteurs."Jean-David HaddadFrancebourse.com