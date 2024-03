Jean-David Haddad interviewé au sujet des guides de Francebourse.com

Article du

Dans le cadre de la publication remarquée, par JDH EDITIONS, des guides de Francebourse.com, Jean-David Haddad s'est prêté au jeu d'une interview par Yoann Laurent-Rouault, directeur littéraire et biographe pour JDH EDITIONS.



YLR : Abordons, si vous le voulez bien, une entreprise que vous connaissez bien puisque vous en êtes un des co-fondateurs, j’ai nommé « Francebourse.com ». Trois titres écrits par vous-même sont nouvellement disponibles :

« Bien démarrer en Bourse », « Penny stock trading » et « Analyse fondamentale et analyse technique ».

Toujours sur le principe du livre Corporate. Qu’apporte cette nouvelle collection ?



JDH : Premier point : mes livres écrits sur le domaine boursier dataient d’avant le Covid. Depuis, les marchés boursiers ont beaucoup changé, ou évolué, selon les cas de figure. L’intelligence artificielle s’est beaucoup développée, les outils d’analyses ont évolué en conséquence, il y a eu un krach en 2020 puis un rebond très fort des valeurs, et il était donc nécessaire que je réactualise mes « classiques ».

Donc, j’ai décidé de scinder mes écrits sur plusieurs sujets différents et à chaque fois, de les dédier à un seul format, et de les associer à la collection des « guides de Francebourse.com » nouvellement créée.



YLR : Y aura-t-il d’autres livres en dehors de ces trois-là ?



JDH : Bien entendu. D’ailleurs celui sur le penny-stock trading n’est pas encore publié mais le sera très bientôt. Je prévois par la suite, un cahier de cas pratiques, un livre sur le rendement, un sur les trackers (ETF) et surement d’autres…



YLR : Pourquoi ce QR Code sur la couverture ?



JDH : Il renvoie aux moteurs de recherche, et quand les gens vont sur Amazon et tapent « Analyse technique » par exemple, ils tombent sur mon livre. Donc, même si les gens n’achètent pas le livre, ils peuvent consulter alors grâce au QR Code, par le simple renvoi effectué, les contenus rédactionnels de Francebourse.com, découvrir nos lettres, etc. Vous l’avez compris, c’est une publicité ouverte pour Francebourse.



YLR : Je vois aussi en consultant l’agenda JDH, qu’un évènement va avoir lieu le 22 mars prochain, pour le salon de l’analyse technique et du trading. Quelques mots sur le sujet monsieur Haddad ?



JDH : Nous participons pour la première fois à ce grand salon bi-annuel organisé par André Malpel depuis plus de 20 ans maintenant. Le 22 mars, il s’agit du salon de l’analyse technique tandis que celui dédié au trading (avec duels de traders entre autres) a lieu en septembre. Nous y allons en tant qu’éditeur, sous la bannière JDH EDITIONS, et pour promouvoir nos livres sur la bourse, ainsi que notre concept de collections Corporate. D’ailleurs la collection dédiée à Francebourse sera mise à l’honneur. Et ce sera l’occasion de faire de nouvelles rencontres. Comme de mettre en avant certains de nos auteurs (Romain Daubry, Thomas Andrieu, Daniel Cohen de Lara, Nicolas Gallant, Denis Desclos, etc). Nous serons présents sur le stand C3, à partir de 9h.

Lieu : New Cap Event Center – 3, Quai de Grenelle 75015 Paris.

Les lecteurs de Francebourse seront les bienvenus.



YLR : Merci, monsieur Haddad, pour cet entretien.



Interviews

Publications précédentes