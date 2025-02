Forsee Power : un triplement en quelques semaines… et ce n’est que le début !

👉 Anticiper les mouvements de marché, c'est un métier.Après 30 ans d'expérience sur les marchés financiers, repérer les anomalies devient une seconde nature. Et Forsee Power en était une !C'est pourquoi nous avions recommandé le titre à 0,90 €, puis renforcé à 0,60 €. Certains doutaient. Aujourd'hui, le titre a TRIPLÉ. 📈Pourquoi cette envolée ? Les catalyseurs étaient sous nos yeux :🔥 Un contexte politique porteur : La présidence Trump, que nous avons identifiée comme un levier clé pour ce secteur.🔥 Une signature stratégique : Forsee Power équipe désormais les autobus électriques du constructeur turc Otokar avec une technologie de pointe.🔥 Un tournant financier : Pour la première fois, l'entreprise affiche un EBITDA positif, ce que nous avions anticipé dès l'été dernier.🎯 Résultat ? Les abonnés du portefeuille CROISSANCE affichent aujourd'hui +50 % de gains sur cette ligne.✅ Notre stratégie maintenant ? Sécuriser et optimiser.