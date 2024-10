Interview de Thomas Andrieu, auteur d'un livre unique dans les Guides de Francebourse.com

Nous vous proposons une interview un peu spéciale... Elle ne concerne pas un chef d'entreprise ni un acteur du monde boursier, mais un jeune homme qui est en train de se faire en très peu de temps une place dans l'intelligentsia du monde de la finance. Il s'agit de Thomas Andrieu, qui vient de publier un livre qui intéressera particulièrement nos lecteurs puisqu'il est publié dans le collection "Les guides de Francebourse.com", aux côtés des trois derniers livres de Jean-David Haddad.



C'est justement Jean-David Haddad, découvreur de ce jeune talent en 2020, qui mène cette interview décontractée.



JDH : Bonjour Thomas, cette interview est dédiée aux lecteurs de Francebourse, qui ont déjà entendu parler de toi, certains t'ayant vu à des conférences mais pour la plupart ils ne te connaissent pas. Alors, tu as 21 ans, tu as déjà écrit plusieurs livres, tu es un fou d'économie et de finance, en ce sens que c'est une passion dévorante chez toi... Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi ?



Thomas Andrieu : Bonjour JD, merci pour ton invitation. Effectivement, je me suis pris de passion pour l'économie depuis 11 ou 12 ans... et cela ne m'a pas lâché ! J'adore écrire, lire et réfléchir. C'est ainsi que j'ai rédigé mon premier livre à 16 ans... Dans les années qui ont suivi, j'ai eu la chance de travailler avec des médias et des courtiers tout en commençant mes études en économie à Dauphine. A ce jour, je termine mes études au sein du Master Financial Markets de l'Université Paris-Dauphine. Comme une sensation que la passion complète une partie de nous qui faisait défaut...



A 21 ans, tu gagnes déjà ta vie avec les articles que tu écris ici et là. Peux-tu nous donner la liste des médias pour lesquels tu écris et ceux pour lesquels tu as écrit ?



Effectivement, j'exerce depuis 5 ans au service de médias, courtiers, ou particuliers soucieux de décrypter la situation économique ou financière. J'ai travaillé ou travaille notamment pour ActivTrade, Goldbroker, Cafedelabourse, Cointribune, Publications Agora, et d'autres.



Ta passion c'est donc l'économie, et surtout sa partie financière. A l'intérieur de la science économique, tu es déjà, à ton jeune âge, un des plus éminents spécialiste des cycles. Peux-tu nous dire en quelques phrases, comment t'es venue cette passion et ce qui tu as découvert de si passionnant. Sois bref STP, même si ce n'est pas facile!



A peine adolescent, j'entendais le cours du pétrole fluctuer tous les 6 mois... Assez naïvement, une question s'est imposée à moi : pourquoi les prix fluctuent ? J'étais fasciné... De là, j'ai commencé à lire et à me renseigner sur cette discipline étrange : l'économie. J'ai pressenti qu'en comprenenant l'économie, je comprendrais les rouages de la société. La clé d'une grande porte, en quelque sorte. Mais les véritables secrets de l'économie sont encore bien gardés à notre regard...



Tu viens de publier, dans la collection "Les guides de Francebourse.com" chez JDH Editions, un tout nouveau livre sans équivalent en France, qui s'intitule "Cycles et fractales pour investir en bourse". JDH Editions édite aussi la collection de l'AFATE (l'association française de l'analyse technique) qui n'était pas adaptée pour ce titre. Est-ce à dire que ce n'est pas un ouvrage d'analyse technique?





Effectivement, l'étude des cycles en finance est très présente dans l'analyse technique aux Etats-Unis. Mais il n'existe pas à ce jour un ouvrage de référence qui regroupe les multiples méthodes liées à la cyclicité. En ce sens, il s'agit bien d'un ouvrage d'analyse technique !

Cependant nous devons garder à l'esprit que les cycles sont utilisés en mathématiques, en communications, en biologie, en médecine et en météorologie, etc... L'étude des cycles est une discipline en elle-même !



Pour autant on ne peut pas non plus le qualifier de livre d'analyse fondamentale, n'est-ce pas?



Oui et non !... Ce n'est pas de l'analyse fondamentale car je n'aborde pas l'étude des fondamentaux sur des critères cycliques. Malgré tout, les fondamentaux doivent être analysés comme des cycles...



A qui s'adresse ce livre?



Du boursicoteur jusqu'au Trader, ce livre sera utile à tous ceux qui ont quelques notions en finance. Simplement car les cycles peuvent être utilisés aussi bien en analyse technique qu'en analyse quantitative !



Les lecteurs de Francebourse ne sont pas, dans leur majorité des traders mais plutôt des investisseurs individuels. Ce qu'on appelle dans le langage courant "boursicoteurs". Quelques passionnés aussi... Que trouveront-ils qui soit susceptible de les intéresser dans ce livre?



Ce livre expose de nombreux phénomènes structurels que le boursicoteur doit connaître !

Le boursicoteur peut considérablement améliorer ses performances en maîtrisant quelques phénomènes simples comme : la saisonnalité annuelle du marché qui persiste formidablement ces dernières années, les cycles dominants sur le marché, le cycle présidentiel (qui a encore fait ses preuves cette année !), et de nombreux phénomènes temporels (liés au FOMC, aux publications, etc).

L'investisseur qui connaît ces quelques éléments peut parfois facilement surperformer les indices boursiers. Une stratégie cyclique élémentaire sur le CAC 40 aurait permis de doubler la performance de ce dernier depuis 2000 (de 4 % par an à 8 % par an en moyenne avec moins de risque) !



Connais-tu Francebourse? As-tu déjà lu ce que nous écrivons? Qu'en penses-tu d'une manière générale?



Je regarde ponctuellement francebourse depuis quelques années. C'est un site formidable pour découvrir certaines valeurs ou simplement rester à jour selon la dynamique des marchés.



Dis-moi : pour faire ce métier depuis plus de 20 ans, j'ai noté que les fractales, cela avait commencé à être à la mode au milieu des années 2000... puis plus rien. Pourquoi?



Les fractales ont été découvertes principalement par Benoit Mandelbrot autour des années 2000. Malgré ce grand engouement, les fractales ont un inconvénient majeur pour leur application pratique dans les salles de marché : leur complexité. Néanmoins, avec quelques notions en mathématiques, il est aujourd'hui possible de coder quelques programmes qui cherchent à approximer la mesure des fractales. Et 25 ans plus tard, je peux confirmer que les fractales sont un outil extrêmement puissant !



Cette année n'est pas brillante pour les small caps, ni d'ailleurs pour les valeurs françaises dans leur ensemble. Alors que les indices américains sont au top et que les valeurs européennes se portent plutôt bien. Sommes-nous dans un cycle? As-tu des espoirs que cela s'inverse prochainement?



Les grands indices small caps, comme le RUSSELL 2000 aux Etats-Unis ou le CAC Small en France, montrent une étonnante cyclicité. Les derniers sommets majeurs de ces indices small ont été 2018 et 2021 / 2022. A l'inverse, les creux majeurs ont été 2016, 2020 et potentiellement 2023. Les small caps sont ainsi structurellement corrélées au cycle court de l'économie (ou cycle de Kitchin). Par conséquent, si les small caps doivent rebondir, c'est maintenant ou jamais ! Mais les risques d'avoir une récession d'ici 2 ans apparaissent déjà...



Concernant l'automobile à présent, dont les valeurs sont massacrées depuis 6 mois, penses-tu aussi à un contexte cyclique ? Et dans ce cas peux-tu prévoir à peu près une inversion ? Vu ton jeune âge, personne ne t'en voudra si tu te trompes... Et si tu vois à peu près juste, nos lecteurs se souviendront de toi!



Comme les small caps, l'automobile est très sensible au cycle de Kitchin. Le dernier creux majeur était en 2020/2021, et nous pouvons légitimement penser que le secteur a atteint un maximum ces derniers mois. Il suffit de regarder le dynamisme du secteur... sans parler de l'électrique... Le rebond de l'automobile pourrait intervenir une fois ce brouillard économique dissipé (cela peut intervenir rapidement, d'ici 1 an, comme d'ici 2 ou 3 ans en cas de récession tardive). Malgré tout, je ne suis pas certain que le secteur de l'automobile (ce qu'il en reste) soit aussi enviable dans les 10 prochaines années avec des coûts croissants...



Maintenant, on repart sur toi à titre personnel. Investis-tu en bourse?



J'investis ! J'investis à long terme sur la plupart des actifs : actions, métaux précieux, obligations, cryptomonnaies. Ma stratégie est orientée à long terme et je tente de suivre au mieux le cycle économique. Par exemple, je me suis exposé largement aux actions et aux métaux précieux en 2022 et 2023, et plus récemment aux obligations. Mais en 2024, tout devient assez cher alors que le cycle de Kitchin approche de son sommet...



Tu ne fais pas de trading? Les jeunes de ton âge adorent cela. Mais je ne peux pas les aider...



Le trading requiert évidemment des compétences, mais surtout du temps ! Je ne désespère pas de m'essayer au trading, mais je pense qu'il vaut toujours mieux trader avec un portefeuille de long terme comme "matelas".



Enfin, as-tu une idée de ce que tu souhaites faire après tes études?



Mes études en Master Financial Markets à Paris-Dauphine sont extraordinaires ! J'ai toujours voulu travailler dans les salles de marché, c'est stimulant et très rigoureux à la fois. Aujourd'hui tout me prédispose à travailler dans la finance de marché et à vivre ma passion !



Moi je dis que tu finiras au bas mot ministre de l'économie mais cela ne te réjouit pas du tout! Pas vrai?



Le ministère de l'économie est assurément le plus périlleux ! Mais la politique a ceci de beau qu'elle est aussi brusque que porteuse... Je garde souvent à l'esprit cette citation troublante de Napoléon : "Une puissance supérieure me pousse à un but que j'ignore. Tant qu'il ne sera pas atteint je serai invulnérable, inébranlable. Dès que je ne lui serai plus nécéssaire, une mouche suffira pour me renverser".



Enfin, je voudrais dire à nos lecteurs que c'est moi qui t'ai découvert quand tu avais 16 ans! Ca te parait loin vu qu'à ton âge on a une sensation de temps plus lent qu'à 50 ans?



Exact ! "Le temps est le plus sage de tous les conseillers", disait Périclès...

Mais la jeunesse, dépourvue des conseils du temps, se résout souvent à croître selon ses propres ambitions... :)



Thomas, merci de cette interview!



