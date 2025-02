Du jour de l'an à la Saint-Valentin, des performances remarquables!

Article du

Jean-David Haddad

Après un demi-trimestre, allant du jour de l'an à la Saint-Valentin, il est temps de dresser un premier bilan !Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il est remarquable!Notre portefeuille CROISSANCE est à plus de 11% de performance et notre portefeuille RENDEMENT (dont la caractéristique, rappelons-le, est la régularité de la performance) est près de 9% de gains (et la saison des dividendes n'a pas commencé!).Ceux en en doutaient ont eu tort. Et je remercie ceux qui m'ont fait confiance, et ont été nombreux à profiter de notre promo de fin d'année qui offrait une réduction exceptionnelle.Certains ont douté. Pourtant, comme il est dit dans l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui arrive est déjà arrivé. Après les vaches maigres de ce deuxième semestre 2024, les vaches grasses de ce début d'année. Ce n'était pas prévisible ; cétait inéluctable. Ainsi va le marché. Même si le timing n'est jamais certain, l'inéluctable ne peut pas être évité.Le plus remarquable est que nous n'avons même pas utilisé d'effet de levier : ni SRD, ni warrants, rien de tout cela. Et plus remarquable encore : en même temps que la hausse, nous sécurisons les portefeuilles. Le portefeuille Croissance qui comptait 16L€ de liquidités au 1er janvier compte à présent 54K€ de liquidités. De quoi se mettre à l'abri, et/ou profiter de nouvelles opportunités. A ce propos, nos abonnés ont pu aujourd'hui commencer à se positionner sur deux nouvelles valeurs dont je ferai mention la semaine prochaine.Tandis que notre nouveau numéro de la Quinzaine de Francebourse (avec son portefeuille CROISSANCE) sera publié en cette fin de week-end, je ne puis que vous inviter à vous abonner à cette lettre, ou mieux encore à notre formule PRIVILEGE incluant notre portefeuille RENDEMENT.Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et un très bon week-end.Professeur Agrégé d'économie et de sciences socialesRédacteur en chef de Francebourse.com depuis plus de 23 ans.