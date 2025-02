Hausse de la bourse de Paris : le pretexte TRUMP

Article du

Très belle journée que ce jeudi 13 février sur la bourse de Paris, avec un CAC 40 qui a gagné 1.52%, se rapprochant désormais dangereusement de ses records historiques. Le secteur automobile a été la locomotive du mouvement.Le déclencheur du mouvement est "soi-disant" l'hypothèse selon laquelle le gouvernement Trump ne mettrait finalement pas de droits de douane sur le secteur automobile européen.Vous m'avez bien lu, je dis "soi-disant".Pourquoi? Car Trump a été élu en novembre, que le marché ne pariait pas du tout sur son élection entre juin et octobre, et que c'est sur cette période que le secteur automobile européen a le plus dégringolé. J'en veux pour preuve le titre OPMOBILITY qui a touché un plus bas à moins de 8 euros le 25 septembre, donc bien avant que Trump ne soit élu. A cette période, je recommandais de renforcer massivement sur cette valeur et sur d'autres. Certains n'y croyaient pas, aujourd'hui ils doivent le regretter.La hausse du secteur automobile trouve donc Trump comme prétexte aujourd'hui. Mais dites-vous bien que Trump va souvent ressortir comme prétexte pour ceci ou cela.La vérité est que le marché se cherche des prétextes pour corriger ses erreurs de valorisation d'hier. Peu nous importe : seul le résultat compte.Aussi, vous trouverez dans le mail ci-dessous, un suivi sur tous les titres que j'ai pu recommander sous les 12 derniers mois, en relation directe ou indirecte avec l'automobile, et qui sont TOUS en hausse aujourd'hui.JDHFrancebourse.com