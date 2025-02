Pour la Saint-Valentin, les investisseurs declarent leur amour au CAC 40 !

Article du

Le rattrapage était prévisible et nous l’avions prévu ! Les investisseurs déclarent leur flamme à la bourse de Paris en cette veille de saint-Valentin, ce qui confirme ce très bon début d’année dont nos abonnés profitent !En ce mardi 11 février 2025, le CAC 40 dépasse largement le cap des 8000 points; gagnant 8.80% depuis le 1er janvier. Il était passé sous les 8000 points en juin dernier, et avait alors décroché de plusieurs centaines de points suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les incertitudes politiques qui suivirent, avait précipité un véritable divorce entre les investisseurs et la bourse de Paris, tandis que les deux derniers mois de l'année 2024 faisaient souffler un vent d'euphorie sur les marchés américains.Maintenant qu'une certaine stabilité politique peut enfon être envisagée, les investisseurs reviennent sur le marché et le CAC 40 s'envole tout comme beaucoup de titres que nous avons recommandés sur Francebourse.comUne vidéo est en ligne sur notre chaine Youtube, comparant le CAC 40 avec le Nasdaq :Francebourse.com