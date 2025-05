Action Eutelsat : envol en Bourse suite a la nomination d un nouveau DG francais

Article du

Paris, 5 mai 2025 – Le titre Eutelsat Communications s’envole de 10% ce lundi, porté par une double actualité symbolique et stratégique qui a réveillé l’intérêt des investisseurs.Au cœur de cette flambée : la nomination de Jean-François Fallacher au poste de directeur général du groupe, en remplacement d’Eva Berneke. Ancien dirigeant d’Orange Espagne, Fallacher est une figure bien connue du secteur des télécoms, au profil solide et au réseau étoffé. Sa prise de fonction, attendue dans les prochaines semaines, a été saluée par les marchés comme un signal de stabilité et de reconquête pour l’opérateur satellitaire européen.Cette annonce a particulièrement séduit la sphère médiatique et financière française. Plusieurs grands médias économiques, dont BFM Business, ont mis en avant ce changement de gouvernance, y voyant un geste fort vers une forme de souveraineté industrielle, dans un contexte européen tendu autour des enjeux de connectivité spatiale et de sécurité des données.Autre élément de soutien au titre : la confirmation de la participation d’Eutelsat à un vaste projet de défense européen, le programme European Protected Waveform, sélectionné dans le cadre du European Defence Fund (EDF). Ce contrat stratégique, d’un montant de près de 35 millions d’euros sur 39 mois, vise à développer des communications satellitaires sécurisées. Il renforce la position d’Eutelsat en tant qu’acteur clé de la souveraineté numérique européenne.Sur les marchés, cette conjonction de signaux narratifs et politiques a suffi à créer un véritable appel d’air. À 4,41 € à 15h30, le titre revient sur des niveaux qu’il n’avait plus atteints depuis quelques semaines. Le marché semble désormais prêt à reconsidérer le potentiel d’une entreprise qui, après un passage à vide, pourrait bien redevenir stratégique dans le paysage européen.Une analyse technique est en ligne :Et un suivi de notre position :Francebourse.com