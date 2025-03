Eurostoxx VS SP500 : un rattrapage fort

Article du

Si on veut comparer ce qui se passe sur les marchés boursiers des deux cotés de l'Atlantique, on ne doit pas comparer le CAC 40 (qui intègre les problématiques propres à la France) avec le Nasdaq (qui est un indice largement fantasmagorique et l'a toujours été). On doit comparer l'Eurostoxx avec le S&P500 qui est un indice très large des Etats-Unis.Les 12 derniers mois montrent plusieurs phases importantes à observer :-Les deux indices étaient corrélés comme c'était le cas depuis des années, même si les USA font en général mieux que l'Europe. Cela a duré jusqu'au mois de mai.-Ensuite, de mai à septembre 2024 il y a eu déconnexion, amplifiée par les problèmes politiques français qui ont contaminé l'Europe.-A partir de septembre, tandis que Wall-Street a progressé, l'Europe a régressé et cette fin d'année 2024 a été une catastrophe en Europe. Le retard a été à son comble.-Depuis le début d'année 2025, les marchés américains, qui avaient besoin de corriger, et qui s'inquiètent de plus en plus des conséquences des politiques trumpistes, corrigent... Tandis que l'Eurostoxx monte et gagne 11% depuis le 1er janvier. Ainsi, il rattrape la quasi totalité de son retard accumulé sur les derniers mois!Tout cela est expliqué dans la vidéo suivante :JDHFrancebourse.com