Bref krach boursier puis rebond : un air de deja vu !

Article du

La secousse boursière de ces derniers jours, brutale et inattendue, a plongé les marchés dans une forme de sidération temporaire, qu’on pourrait presque qualifier de flashkrach mondial. Aux USA c'est même pire que cela puisque la baisse avait commencé AVANT.Et pour ceux qui ont de la mémoire, ce mouvement rappelle étrangement un épisode récent, mais à l’échelle française : celui de l’après-dissolution et de l’échec des élections législatives de 2024.À l’époque, les marchés tricolores, totalement déstabilisés par l’instabilité politique, avaient abandonné en quelques séances près de 1000 points.Le point pivot du CAC 40 s’était brutalement déplacé : alors qu’il oscillait auparavant autour de 8000 points, les 7000 étaient devenus le nouveau seuil d’équilibre, accepté et intégré.Aujourd’hui, c’est exactement ce que l’on observe… à une échelle bien plus large.Les annonces récentes sur les droits de douane américains, les tensions géopolitiques, les interrogations sur les flux commerciaux mondiaux ont provoqué un décrochage massif.Mais, déjà, les marchés semblent reprendre leurs esprits.Ils se stabilisent, ils reconstruisent, mais à un autre niveau.Le CAC 40, par exemple, fonctionne à nouveau de façon “normale”… mais autour des 7000 points, et non plus des 8000.C’est donc un changement de plancher, un recalibrage silencieux.Moins lié à la panique qu’à une intégration d’une nouvelle donne économique et politique.C’est simple : prendre acte de ce nouveau terrain de jeu, et chercher les zones restées en marge de cette crise globale.Car pendant que les grands indices reculent ou stagnent, certaines poches de marché regorgent d’opportunités :• Des valorisations anormalement basses• Des sociétés industrielles solides• Des secteurs stratégiques en croissance• Des tendances structurelles qui ne dépendent pas du CAC 40 ou des États-UnisC’est exactement la logique qui a guidé notre nouveau dossier “Small Caps 2025” :12 valeurs européennes, positionnées sur 5 secteurs d’avenir :• BESS (stockage d’énergie par batterie)• Fintech industrielle• Cybersécurité souveraine• Économie circulaire industrielle• Spatial défensif européenCes valeurs ne font pas les gros titres. Elles ne sont pas surévaluées.Mais elles construisent en silence l’économie de demain.Et c’est au cœur de ces mouvements latents que se situent, aujourd’hui, les meilleures opportunités d’achat.🎯 Le dossier “Small Caps 2025” est disponible ici :C’est peut-être là que commence le vrai rebond. Pas sur les grands indices. Mais dans les interstices.Francebourse.com