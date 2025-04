Le CAC 40 rebondit, nos portefeuilles en feu!

Article du

Ce mercredi 23 avril 2025, le CAC 40 signe un beau rebond de plus de 2 %, revenant autour de 7 500 points en fin de journée, et repassant ainsi dans le vert depuis le 1er janvier. Un petit événement en soi, après les secousses du mois d’avril !Qu’est-ce qui a provoqué ce regain de forme ?Donald Trump a surpris en adoptant un ton plus conciliant envers la Chine, laissant entrevoir une baisse possible des droits de douane. Un message qui a redonné confiance aux investisseurs. La guerre commerciale demeure mais pour le moment c'est le scénario 1 de mon livre qui semble se mettre en place. Pour rappel vous pouvez acheter ce livre dédicacé sur www.jdheditions.fr , en avant-première. Il est disponible sur Amazon mais pas encore en stock, le délai peut être de 3 ou 4 semaines (et non 3 mois comme ils l'annoncent). Pour info, le titre du livre c'est "GUERRE COMMERCIALE : Tout comprendre pour maximiser vos profits".Hier soir, le Dow Jones a gagné 2,6 %, le Nasdaq 2,7 %. L’effet domino n’a pas tardé sur les places européennes.Plusieurs sociétés du CAC ont publié des chiffres solides, à l’image de L’Oréal, qui affiche une croissance de 4,4 % de son chiffre d’affaires au T1.Le franchissement du niveau des 7 340 points, correspondant à 50 % de retracement Fibonacci, constitue un signal technique positif. Pas encore un retournement haussier confirmé, mais la menace d’une réplique baissière semble s’éloigner.À ce propos, une analyse technique complète du CAC 40 est en ligne sur le site : elle montre que la tendance n’est pas redevenue haussière, mais que les signaux de stabilisation se multiplient. À lire ici :Le portefeuille CROISSANCE a franchi un nouveau cap :Le CAC repasse dans le vert depuis le 1e janvier (+1%) et le portefeuille CROISSANCE repasse la barre des 10%! Ce qui confirme l'excellence de nos choix. A la fois choix de résistance et de résilience.Grâce à des arbitrages très efficaces ces derniers jours, et à une sélection rigoureuse de valeurs à fort potentiel, nous reprenons ainsi plus de deux points en une semaine.Et tout cela alors que le CAC 40 ne progresse que de 0,05 % depuis le 1er janvier.Le portefeuille RENDEMENT gagne luiNotre double stratégie (croissance active + rendement défensif) prouve à nouveau son efficacité.A noter que notre "bombe" actuelle, STIF, que j'ai choisi selon des critères non financiers ni économiques mais sociologiques (j'y reviendrai abondamment dans quelques semaines) continue d'exploser littéralement, le titre étant désormais à 30% de gains en 2 semaines : heureux lecteurs du dossier SMALL CAPS paru il y a 17 jours!Pour le reste, je ne vais pas vous proposer d'arbitrages aujourd'hui, nous en avons fait suffisamment ces derniers temps et ils portent leurs fruits!Cependant, la question demeure : FAUT-IL PROFITER DE LA HAUSSE POUR PROTEGER LES PORTEFEUILLES?Réponse ci-dessous, tout comme une liste des titres récemment recommandés demeurant à l'achat est indiquée :