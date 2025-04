Bourse de Paris : capitulation en cours!

Capitulation en cours : le graphique est sans appel.

Nous vivons actuellement l’un des mouvements de panique les plus violents des dernières années.



Signaux techniques clés :

VIX : 60 → Panique absolue, au plus haut depuis le krach COVID de 2020.



RSI mensuel du CAC 40 : 18 → Zone de survente extrême.



VORTEX : rupture nette entre vendeurs (rouge) et acheteurs (vert), avec effondrement du signal acheteur à 0,03 → une crise d’acheteurs inédite.



Bougie verte ce jour : signe d'une reprise en mains des acheteurs



A suivre



