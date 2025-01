Le secteur du BTP: LES REVELATIONS D'UN PRO

Article du

Interview de Jean-Pierre Laherre concernant les perspectives du secteur du BTP : des révélations ! Par Jean-David HaddadUne vidéo de cette interview que vous retrouverez sur notre chaine Youtube :Jean-David Haddad : Bonjour à toutes et à tous. Aujourd’hui, j’ai l’honneur de vous présenter Jean-Pierre Laherre, qui est un professionnel du BTP et qui a écrit un livre qui s’appelle Vous m’inspirez !, que vous trouverez sur Amazon et toutes les plateformes en ligne. Donc Jean-Pierre, pouvez-vous nous dire quelques mots à la fois sur votre parcours professionnel dans le BTP et sur votre livre ?Jean-Pierre Laherre : Eh bien, j’ai eu la joie de travailler pour Des groupes industriels dans l’industrie du bâtiment, de belles boîtes comme GROHE, Villeroy & Boch…JDH : Vous faisiez quoi exactement pour ces boîtes ?JPL : J’étais directeur commercial puis directeur général de ces groupes. J’étais directeur commercial chez Villeroy & Boch, et j’étais directeur général d’un groupe dans l’isolation qui s’appelle URSA.JDH : Ce qui montre que vous connaissez très bien le BTP.JPL : Je connais très bien le BTP, j’y travaille depuis plus de trente ans, donc la jeunesse est là, l’expérience surtout, et je connais très bien cet univers côté distribution, metteur en œuvre, prescripteur et industriel.JDH : Et donc vous avez écrit un livre qui s’appelle Vous m’inspirez ! Peut-être deux mots pour être bref sur ce livre qu’on trouve partout ?JPL : En fait, ce sont des anecdotes de vie professionnelle et de rencontres de personnes qui m’ont inspiré dans ma carrière et ma vie tout court, et ce que je souhaite, avec Denis Gentile qui est le coauteur, c’est que lorsque vous lirez cet ouvrage, vous vous projetiez par rapport à votre propre vie professionnelle et vos propres expériences. C’est l’idée de Vous m’inspirez !JDH : Alors maintenant, quelques questions justement sur le BTP, qui traverse une crise actuellement en raison de l’inflation qu’il y a eu sur les matières premières au cours des dernières années, en raison aussi de la hausse des taux d’intérêt qui a été en partie provoquée par cette inflation. Est-ce que le secteur du BTP au sens large est en crise encore début 2025 ?JPL : A contrario, on dit que quand le bâtiment va, tout va, et actuellement la conjoncture globale – vous avez cité les taux d’intérêt, ce type de points – n’est pas réjouissante, mais globalement, on est impactés aujourd’hui surtout sur le neuf ; les gens vont moins acheter de logements neufs, ça coûte cher, le foncier reste élevé, on rénove peu parce que ça coûte cher également mais aussi, bien qu’il y ait les subventions, parce que c’est quand même une usine à gaz pour savoir quelles subventions on peut obtenir, donc tout ça fait que ça freine je dirais à court/moyen terme. Sachant pourtant que la tendance sur les 15 à 20 prochaines années sera très bonne sur l’univers du BTP, qui est un univers à la fois traditionnel et complètement innovant.JDH : La tendance sera très bonne sur les 15 à 20 prochaines années ? Donc l’investissement de long terme aujourd’hui pour celui qui est capable de patienter, alors que les entreprises du BTP cotées en Bourse sont aujourd’hui massacrées, ce peut être un bon placement d’après vous ?JPL : À mon sens, c’est un bon placement, parce qu’effectivement, avec les valorisations peu élevées…JDH : Il y a des rendements très élevés du coup !JPL : Oui, avec tout ça, le potentiel est là, car il y a un déficit de logements en France et même en Europe, ça fait des années qu’on en parle, et d’autre part il y a un besoin de rénover le bâtiment ; on a beaucoup de bâtiments anciens qui sont des passoires thermiques, on en évalue entre 5 et 7 millions, ce qui est énorme.JDH : Que pensez-vous du fait que des entreprises qui sont spécialisées dans les matériaux pour le BTP sont celles qui sont les plus impactées par la crise et celles qui vont pouvoir le plus se relever, du moins si elles s’en sortent ?JPL : Je suis tout à fait de cet avis-là. L’équipement de second œuvre aussi, le sanitaire, le chauffage. Prenons les pompes à chaleur : le problème, c’est que ça a été subventionné à un moment donné, puis les subventions ont été coupées, donc c’est un petit peu un effet de yoyo – ça a été la même chose avant sur l’isolation. Mais globalement, le besoin est là. Donc mon point, c’est de se dire que c’est un métier qui va perdurer, c’est d’ailleurs un métier qu’il faut faire connaître, ce n’est pas uniquement l’investissement en Bourse, mais c’est aussi pour les jeunes un métier qui est en pleine transformation.JDH : Et les promoteurs immobiliers, où en sont-ils aujourd’hui ?JPL : Les promoteurs immobiliers sont vraiment dans le dur, parce qu’ils ont des ventes qui baissent fortement, donc pour eux, c’est très compliqué. Ils essaient de se diversifier aussi vers la rénovation, trouver un équilibre de portefeuille, donc là on est dans le dur, mais à terme, on va retrouver la croissance.JDH : Merci beaucoup, Jean-Pierre.