La nouvelle action ATOS connait un vrai fremissement sur la bourse de Paris

On peut parler de nouvelle actions Atos depuis qu'il y a eu l'augmentation de capital il y a moins de 3 mois avec l'arrivée massive sur le marché des actions nouvelles. Le regroupement par 10.000 qui sera réalisé en mai permettra encore plus de parler de nouvelle action Atos.Depuis cette lourde dilution, le titre avait oscillé entre 0.2 et 0.3 centimes d'euros. Pour la première fois cette semaine on a vu le titre passer ce cap et même aller taper un plus haut à 0.36 centimes! Pour achever la semaine à 0.32 centimes, au-dessus, donc de la précédente résistance horizontale.Un frémissement est donc bien présent alors que les résultats approchent.A ce stade on peut seulement parler de secousses dues aux traders.Voir à ce sujet la vidéo la plus regardée de notre jeune chaine Youtube :Francebourse.com