Ease of Movement & Vortex : Lire la psychologie collective quand le marché bouge… ou quand il glisse

Article du

L’analyse technique classique est obsédée par les niveaux : supports, résistances, moyennes mobiles.

Elle dit où le marché va.

Mais elle dit rarement comment il y va.



C’est précisément là que des indicateurs comme l’Ease of Movement (EOM) et le Vortex deviennent passionnants, surtout lorsqu’on les lit ensemble.



Non pas comme des signaux mécaniques, mais comme des révélateurs de psychologie sociale.



1. L’Ease of Movement : mesurer la fluidité sociale du marché



L’Ease of Movement ne mesure ni la force, ni la direction pure.

Il mesure une chose beaucoup plus subtile : la facilité avec laquelle le prix se déplace compte tenu des volumes.



Autrement dit :

Est-ce que le marché résiste ?

Est-ce qu’il lutte ?

Ou est-ce qu’il laisse faire ?



Traduction sociologique immédiate :



EOM positif :

Le marché accepte le mouvement.

Il n’y a pas de conflit social entre acheteurs et vendeurs.



EOM négatif :

Le mouvement est contraint.

Il y a résistance, crispation, friction.



L’EOM est donc un indicateur de consentement collectif, pas de direction.



2. Le Vortex : mesurer qui domine le récit



Le Vortex, lui, répond à une autre question :



Qui contrôle le narratif du marché à cet instant ?



Ligne verte dominante → les acheteurs structurent le mouvement



Ligne rouge dominante → les vendeurs imposent leur lecture



Le Vortex ne dit pas si le marché est “cher” ou “bon marché”.

Il dit qui parle le plus fort.



C’est un indicateur de rapport de force narratif.



3. Pourquoi les mettre en parallèle change tout



Pris séparément :



l’EOM parle de fluidité



le Vortex parle de domination



Pris ensemble, ils permettent une lecture beaucoup plus fine :



👉 le marché peut être dominé par un camp… sans violence

👉 ou être conflictuel… sans direction claire



C’est exactement ce que l’analyse technique classique rate.



4. Le cas clé : EOM positif + baisse des prix



C’est la configuration paradoxale qui est centrale. Exemple ATOS entre le 15 et 20 janvier 2026 (voir graphique)



Lecture technique classique



“Le titre baisse, donc c’est négatif.”



Lecture EOM + Vortex



Le prix baisse



Mais l’EOM reste positif



Et le Vortex vendeur n’explose pas



👉 La baisse se fait sans résistance, sans panique, sans conflit.



Lecture sociologique



Ce n’est pas une fuite.

Ce n’est pas une sanction.

Ce n’est pas une rupture du narratif.



C’est :

un retrait calme

une respiration collective

une absence temporaire de désir



Le marché ne rejette pas le prix. Il cesse simplement de le soutenir activement.



5. Ce que dit le Vortex dans ce contexte



Dans ces phases, le Vortex montre souvent :

-une légère domination vendeuse

-mais sans accélération

sans écart violent entre les lignes



Cela signifie que les vendeurs existent, mais n’imposent pas un récit de crise.



On est dans un marché où :

-personne n’a peur

-personne ne se bat

-chacun attend



6. La matrice de lecture EOM × Vortex



C’est là que l’outil devient puissant.



1️⃣ EOM positif + Vortex acheteur dominant



➡️ Hausse fluide

➡️ Marché confiant, narration haussière partagée

➡️ Phase idéale de tendance



2️⃣ EOM négatif + Vortex acheteur



➡️ Hausse forcée

➡️ Marché qui monte mais dans la tension

➡️ Risque de rejet ultérieur



3️⃣ EOM négatif + Vortex vendeur



➡️ Baisse conflictuelle

➡️ Panique, capitulation, rupture narrative

➡️ Phase dangereuse



4️⃣ EOM positif + Vortex vendeur léger



➡️ Baisse douce, administrative

➡️ Retrait sans drame

➡️ Phase de digestion, souvent intermédiaire



👉 Cette dernière configuration est très souvent mal interprétée, alors qu’elle est souvent structurellement saine.



7. Pourquoi cette lecture est profondément sociologique



Parce que le marché n’est pas une machine.

C’est un corps social.



L’EOM mesure la friction sociale



Le Vortex mesure la hiérarchie narrative



Ensemble, ils permettent de distinguer :



une baisse par peur

d’une baisse par indifférence

une hausse par conviction

d’une hausse par contrainte



C’est exactement ce que recherchent les investisseurs expérimentés : non pas des signaux, mais des états collectifs.



8. Conclusion : lire le marché comme une société, pas comme une équation



L’association Ease of Movement + Vortex permet une chose rare :



👉 comprendre le climat psychologique du marché, pas seulement sa trajectoire.



Un marché qui baisse facilement n’est pas un marché faible.

Un marché qui monte difficilement n’est pas un marché sain.



Ce qui compte, ce n’est pas seulement la direction.

C’est le degré de consentement collectif au mouvement.



Et c’est précisément là que l’analyse technique cesse d’être un outil mécanique

pour devenir un outil de lecture sociologique du réel.



Jean-David HADDAD



Apprendre la bourse

Publications précédentes



