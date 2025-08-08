Comment investir sur une BULLE NARRATIVE ?

La bulle narrative : un nouveau concept pour mieux lire les marchés



Il est temps d’introduire un concept nouveau dans notre grammaire d’analyse boursière : la bulle narrative.

Ce concept s’inscrit pleinement dans l’évolution méthodologique que je porte depuis 2025, où l’analyse sociologique vient compléter l’analyse fondamentale et technique. Il permet de mieux comprendre certains mouvements de marché qui, sinon, seraient qualifiés à tort de pure spéculation. Bien que non nommé ainsi dans mon nouveau livre de référence "L'Investisseur gagnant" (https://amzn.to/4m49BTX), il y est largement développé avec plusieurs exemples à l'appui.



En fait il faut bien comprendre que toutes les hausses spectaculaires ne relèvent pas de la bulle spéculative.



Bulle spéculative ou bulle narrative ?



La bulle spéculative, nous la connaissons bien. C’est celle qui fait flamber des titres totalement déconnectés de toute réalité économique.

Des sociétés qui n’ont ni chiffre d’affaires, ni modèle éprouvé, souvent actives dans des secteurs à la mode (crypto, biotech, AI…), et qui sont pourtant valorisées comme si elles détenaient déjà les clés de l’avenir.

C’est une bulle alimentée par le vide : vide de résultats, vide de concret, vide de cadre.



Mais il existe un autre type de bulle : une bulle narrative.



Qu’est-ce qu’une bulle narrative ?



Une bulle narrative naît lorsqu’une entreprise commence à raconter une nouvelle histoire au marché, et que cette histoire séduit.

Il peut s’agir d’un changement de dirigeant, d’un nouveau plan stratégique, d’une orientation vers un secteur en croissance, d’un retournement crédible… Bref, d’un nouveau récit auquel le marché décide de croire.

Et parce qu’il y croit, il valorise l’avenir bien au-delà du présent.

Les fondamentaux ne sont pas oubliés, mais ils passent au second plan, derrière le récit.

Ce type de bulle peut justifier des PER très élevés, non pas parce que la société est délirante, mais parce que le marché anticipe une métamorphose.

Ce ne sont pas les fondamentaux qui tirent le cours, c’est la croyance dans leur amélioration.



Des signes techniques reconnaissables

La bulle narrative n’est pas qu’une construction théorique : elle se manifeste aussi graphiquement.



Voici les signaux typiques :



-Sortie par le haut d’un canal : qu’il soit haussier, baissier ou horizontal (trading range), le cours explose une structure en place.

-RSI en surachat durable : un RSI au-dessus de 70 qui persiste dans la zone de surachat sans provoquer de baisse. Le surachat ne joue plus comme signal de correction, mais comme marqueur de puissance.

-Domination nette de la courbe acheteuse (verte) sur la courbe vendeuse (rouge) dans l’indicateur Vortex : cela traduit une domination structurelle des acheteurs, dans la durée.



Ces signaux montrent qu’on change de régime narratif.



Des exemples récents



STIF : Depuis le printemps, la valeur ne cesse d’enchaîner les hausses spectaculaires. À chaque palier, le marché prolonge le narratif, au point que les fondamentaux d’aujourd’hui n’expliquent plus les niveaux de valorisation. Et pourtant, cela tient.



EXOSENS : L’histoire du retour de la défense, du réarmement stratégique, a capté l’attention des investisseurs bien avant les publications concrètes. La conviction a précédé les chiffres.



ATOS ? : La question se pose. Sortie puissante d’un canal baissier, RSI en surachat, Vortex favorable… Le tout avec un nouveau patron crédible, une redéfinition des contours du groupe, et un marché qui veut croire à une renaissance. Nous sommes peut-être en pleine bulle narrative.



Un concept utile pour investir

Ce concept n’est pas là pour décorer. Il sert à investir.



Car comprendre qu’un titre entre ou est en bulle narrative permet de ne pas vendre trop tôt, de ne pas paniquer face au RSI en surachat, et surtout de repérer les moments où le narratif bascule.



C’est un concept qui fait le pont entre comportemental, technique et sociologique.



Et il marque une nouvelle étape dans ma méthode.



L'image jointe à cet article est issue de mon tout nouveau livre L'Investisseur gagnant (en vente sur Amazon et ailleurs) et montre bien un exemple de bulle narrative

