Résultat dilué et résultat ajusté : quelles différences?

La période d'annonces de résultats des sociétés bat son plein. On entend parfois parler de résultat dilué et de résultat ajusté. Qui peuvent être très différents. Qu'il s'agisse de résultat net ou de résultat d'exploitation.

Ces différences peuvent créer des distorsions dans la perception des investisseurs. Surtout quand la différence est manifeste, et quand, par exemple, le résultat dilué baisse alors que le résultat ajusté monte!



Alors de quoi s'agit-il?



On vous dit tout sur Francebourse!



-Le résultat dilué fait référence au résultat net d'une entreprise après avoir pris en compte l'effet potentiel de la conversion de tous les titres susceptibles de créer des actions supplémentaires, comme les obligations convertibles, les options d'achat d'actions, et les bons de souscription d'actions. Exemple : Sur Teleperformance, on arrive à un PER de 10.63 en dilué.



-Le résultat ajusté, en revanche, est le résultat net de l'entreprise après avoir exclu certains éléments non récurrents ou non opérationnels, comme des charges exceptionnelles, des amortissements, des pertes ou gains sur la cession d'actifs, ou des impacts fiscaux non récurrents. Cela permet de donner une image plus claire de la rentabilité sous-jacente de l'entreprise, en éliminant les événements exceptionnels qui pourraient fausser la perception de la performance de l'entreprise sur le long terme. Exemple : Sur Teleperformance on arrive à un PER de 6.9.



Vous voyez que les deux manières de calculer donnent une vision complètement différente des performances financières de l’entreprise ! De plus en norme diluée le résultat est en baisse alors qu’en norme ajustée, il est en hausse !



Il est difficile de dire lequel est à prioriser.

Le résultat dilué donne une vision des conversions potentielles donc il inclut des éléments d'un possible futur. Mais il inclut aussi des éléments non récurrents qui peuvent être pénalisants. Le résultat ajusté ne tient pas compte de cela. Disons qu'il est plus optimiste.



Quand il y a convergence, le résultat ajusté est à privilégier. Quand ils divergent, il faut en quelque sorte faire une sorte de moyenne, sans la nommer...



