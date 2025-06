Stop mental vs. stop automatique : deux approches, deux philosophies

Dans la gestion d’un portefeuille boursier, la protection contre les baisses est essentielle. Mais comment réagir lorsque le marché tourne ? Faut-il placer un stop-loss automatique dans le carnet d’ordres ? Ou se contenter d’un stop mental ?



Chez Francebourse, nous privilégions une approche souple et stratégique : le stop mental. Voici pourquoi.



Le stop automatique : rigide mais instantané

Un stop-loss automatique consiste à placer un ordre de vente à seuil déclencheur. Exemple : vous achetez une action à 50 €. Vous placez un stop à 45 €. Si le cours atteint 45 €, l’ordre se déclenche immédiatement, et vous limitez votre perte.



Avantages :

– Discipline immédiate

– Aucune émotion à gérer

– Exécution automatique, même en votre absence



Inconvénients :

– Sensible à la volatilité : un “flash crash” peut déclencher votre vente… pour rien

– Le marché connaît votre niveau de sortie, et certains gros intervenants peuvent en jouer

– Vous êtes sorti parfois trop vite… et vous regrettez



Le stop mental : souplesse, discernement, contexte

Le stop mental, lui, n’est pas inscrit dans le carnet d’ordres. Il s’agit d’un seuil que vous vous êtes fixé en amont, mais que vous n’exécutez que si les conditions restent défavorables au moment où il est atteint.



Exemple :

Vous fixez un stop mental à 45 € sur une action achetée à 50 €. Le cours atteint 45 €… mais les marchés baissent fortement sur l’ensemble des secteurs. Vous jugez que ce n’est pas propre à l’action. Vous décidez d’attendre.



Quelques jours plus tard, le marché rebondit. L’action revient à 48 € : vous avez évité une vente précipitée.



Avantages :

– Prise en compte du contexte global

– Pas de réaction impulsive

– Meilleure résistance aux manipulations de marché

– Plus adapté aux titres à forte volatilité



Inconvénients :

– Nécessite de l’expérience, du sang-froid

– Moins adapté aux profils émotionnels ou débutants

– Suppose un suivi actif du portefeuille



Chez Francebourse, nous avons choisi : le stop mental

Pourquoi ? Parce que nous estimons que la stratégie doit rester intelligente et adaptative. Notre objectif n’est pas de sortir à tout prix dès qu’un seuil est franchi, mais de comprendre pourquoi il est franchi.



Nous tenons compte :

– du contexte global (guerres, données macro, narratifs dominants),

– du momentum sectoriel,

– de la structure technique (supports majeurs, volumes),

– de la sociologie du titre (rang social, perception des gérants).



Cette approche nous a permis, à plusieurs reprises, d’éviter des ventes injustifiées et de renforcer au meilleur moment.



Conclusion : ne soyez pas prisonnier d’un automatisme

Le stop automatique est une bonne protection pour ceux qui ne peuvent pas surveiller leur portefeuille ou qui sont émotionnellement vulnérables. Mais pour un investisseur actif, stratégique et bien accompagné, le stop mental offre bien plus de discernement et d'efficacité.



C’est toute la différence entre réagir et agir.



JDH

Francebourse.com

