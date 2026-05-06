Comprendre le CAC 40, cet indice d'un monde passé

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Pour comprendre pourquoi le CAC 40 sous-performe régulièrement les marchés mondiaux, et pourquoi il est si volatile depuis ce début d'année 2026, encore faut-il comprendre comment il est construit... Ce que nous allons faire dans cet article. Nous vous invitons à regarder la vidéo suivante en appui :Le CAC 40 n'arrive pas à décoller, il monte puis il baisse. Il baisse puis il monte... Cette volatilité n'est pas compensée par de la performance. Les investisseurs s'en plaignent, les médias s'en inquiètent, les chroniqueurs l'expliquent par la géopolitique, les droits de douane, la crise d'Ormuz. Tout cela est vrai.Mais il y a une explication plus fondamentale, plus structurelle, que personne ne donne : le CAC 40 est mal construit. Pas au sens technique — Euronext fait son travail. Mal construit au sens sociologique : l'indice phare de la Bourse de Paris ne reflète plus les narratifs qui font bouger les marchés en 2026.LVMH pèse 8,86% de l'indice à elle seule. Schneider Electric 7,45%. TotalEnergies 6,27%. Mais si l'on agrège l'ensemble du luxe — LVMH, Hermès, Kering, L'Oréal, EssilorLuxottica — on atteint environ 25 à 30% de la pondération totale. Ce poids a quintuplé depuis le début des années 2000, passant de 10% à près de 35% de la capitalisation totale.Or le luxe est en plein déclassement narratif. La Chine ne repart pas. Les droits de douane américains frappent directement. Le consommateur européen est sous pression inflationniste avec le pétrole à 100 dollars. LVMH a perdu plus de 30% depuis ses sommets de 2024. Kering est au tapis. Quand un quart de l'indice s'effondre, l'indice s'effondre — c'est arithmétique. Pas besoin de chercher plus loin.Le secteur financier représente 11 à 13% de la pondération. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, AXA. Ces valeurs avaient porté le CAC en 2024-2025 grâce à la remontée des taux. Mais le cycle est terminé. La BCE est en pause. Les résultats du premier trimestre 2026 déçoivent. Société Générale a perdu 4% en une séance la semaine dernière. Le narratif bancaire s'essouffle. QuartrL'automobile (Stellantis, Renault, Michelin, Valeo) pèse encore 4 à 5%. Le secteur est doublement frappé : par les droits de douane Trump à 25%, et par une transition électrique qui comprime les marges. Stellantis est l'une des pires performances de l'indice depuis un an.C'est le cœur du problème. Les narratifs dominants en 2026 — l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les datacenters, l'infrastructure numérique — sont quasiment absents du CAC 40. STMicroelectronics est le seul semi-conducteur de l'indice, avec une pondération d'environ 1,5%. Dassault Systèmes et Capgemini représentent la tech au sens large, mais avec des pondérations modestes. Il n'y a pas de Nvidia, pas d'ASML (néerlandais, coté à Amsterdam), pas de SAP (allemand).Le Nasdaq a pris +8% depuis le 1er janvier. Le DAX allemand surperforme le CAC grâce à SAP, Siemens et Infineon. Même l'IBEX espagnol a longtemps fait mieux que Paris. Le CAC 40 est l'un des rares grands indices mondiaux à ne pas avoir de locomotive technologique dans ses premières pondérations.La dernière modification de l'indice remonte à décembre 2025 : Eiffage est entré, Edenred est sorti. Eiffage — du BTP et des concessions autoroutières. Les quatre précédentes entrées entre 2024 et 2025 étaient Accor, Bureau Veritas, Euronext et Eiffage. Un hôtelier, un certificateur, un opérateur de bourse, un constructeur de routes. Aucune tech. Aucun semi-conducteur. Aucune valeur liée à l'IA.La prochaine révision est programmée le 11 juin 2026. Les candidats à l'entrée sont Technip Energies et Alstom. Renault et Unibail sont sous surveillance pour une sortie potentielle. Même en juin, si Technip entre, c'est du parapétrolier — pas de la tech. L'indice se renouvelle avec les champions du siècle dernier.Le CAC 40, dans sa conception, reflète la France industrielle et patrimoniale : le luxe, la banque, l'énergie fossile, le BTP, l'automobile, l'assurance. C'est un indice de rente — pas un indice de croissance. Il a été pertinent pendant trente ans parce que la France produisait des champions mondiaux dans ces secteurs. Mais les narratifs ont changé. L'IA, les semi-conducteurs, la cybersécurité, le spatial, le stockage d'énergie : la France a des entreprises excellentes dans ces domaines — Soitec, Sopra Steria, Thales, STMicro, Exail — mais elles pèsent trop peu dans l'indice pour compenser l'effondrement du luxe et des bancaires.C'est pour cette raison que notre portefeuille Croissance, construit en dehors de la logique indicielle — avec des semi-conducteurs coréens, des parapétrolières italiennes et espagnoles, des ESN en recovery, des ETF matières premières — surperforme le CAC de treize points en trois mois. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que le CAC. C'est que le CAC est prisonnier de sa propre composition, et que cette composition est en décalage avec les forces qui font bouger les marchés en 2026.L'investisseur qui achète un ETF CAC 40 achète 25% de luxe en panne, 12% de bancaires fatiguées, 5% d'automobile menacée et 1,5% de semi-conducteurs. Il achète le monde d'hier. Il ferait mieux de construire son propre portefeuille — ou de nous laisser le faire pour lui.Jean-David HaddadRédacteur en chef de Francebourse.com