Analyse graphique : le biseau d'élargissement haussier

Le biseau d'élargissement haussier est formé par les oscillations comprises entre deux droites de tendance haussières divergentes :

-Une droite de support oblique haussière

-Une droite de résistance oblique haussière

Et les deux droites s'écartent au fur et à mesure du temps.

Les volumes n'ont pas de niveau précis à l'intérieur de la figure mais on remarque une augmentation de ces derniers au moment de la cassure du support. Car souvent, le support est cassé vu que c'est une figure baissière contrairement à ce que cela laisse augurer de prime abord.

Mais le biseau peut durer et les cours peuvent aussi fluctuer à l'intérieur du biseau.

Dans ce cas on peut acheter sur le support pour viser la résistance surtout lorsque l'écart entre les deux devient important!



