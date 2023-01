Qu'est-ce qu'un CREDIT CRUNCH?

Article du

La bourse n'aime pas les credit crunch, comme en 2008...

Et à ce stade, elle ne l'anticipe pas. Mais s'il arrivait subitement? Les conséquences pourraient être terribles.



De quoi s'agit-il?



En fait, il y a bien un cycle du crédit qui influence la marche globale de l’économie. Les banques sont plus volontaires à accorder des crédits en période faste, lorsque le moral est au beau fixe… qu’en période de crise. Et en se montrant plus difficiles sur les conditions d’obtention des crédits, elles vont paralyser un peu plus l’économie. C’est alors un cercle vicieux qui se met en place ! Et qui se déclenche lorsque la croissance économique baisse. Les conséquences consistent en un choc de demande négatif car du coup, ayant moins de crédits, les ménages consomment moins et les entreprises investissement moins.

A ce stade nous n’y sommes pas encore, car pour le moment les taux continuent de monter. Mais c’est paradoxalement lorsqu’ils auront fini de monter que nous risquerons alors le fameux « credit crunch » qui peut durer une bonne année. Et qui entraine forcément une baisse des prix immobiliers…



