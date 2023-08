Le money management : la clé de la réussite

Article du

Savoir choisir ses valeurs c'est bien. Mais cela ne vous donnera pas de résultat probant si vous ne pratiquez pas de bonnes techniques de money management.C'est la base, la clé pour réussir.Preuve par l'exemple avec Verallia.Le titre a été acheté en octobre 2021 quasiment au plus haut à 31€. Quelques mois plus tard, la position perdait près de 40%. Et alors?Nous avons patienté.Tranquillement.Puis avons profité d'une figure graphique (un W ascendant), combinée à de bons fondamentaux pour renforcer.Ainsi notre prix de revient a baissé.Nous l'avons laissée tranquille. Et comme c'est une valeur de rendement, nous avons réinvesti les dividendes, ce qui nous a permis de renforcer les positions "gratuitement".Ainsi nous avons lissé sur la durée notre prix de revient, et fait grossir la ligne en portefeuillle.Et maintenant que nos analyses fondamentales se confirment nous en tirons les fruits! Le titre étant à un plus haut historique, notre ligne gagne plus de 50% en moins de 2 ans.Sachez que lorsqu'on agit ainsi, on n'achète JAMAIS strictement au plus bas. Le principal est juste de faire de belles plus-values, pas de chercher l'absolue perfection ni la pierre philosophale.