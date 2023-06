Analyse graphique : le biseau baissier

Le biseau baissier n'est pas un canal baissier à proprement parler quoique, contrairement à ce que l'on peut lire ici et là, c'est bel et bien une figure baissière!

En effet, il peut durer des années, et dans ce cas, ceux qui achètent sur le support ont intérêt à revendre rapidement dès que le titre en question monte!

Le biseau, contrairement au canal, ne se caractérise pas par des droites parallèles mais par des droites qui se rapprochent, dans la même direction, celle de la baisse.

Forcément, ces droites ont vocation à se croiser et en fait, plus on approche de la sortie, plus la probabilité d'une hausse augmente car la plupart du temps, la fin d'un tel biseau se fait par le haut.



Ainsi le franchissement de la résistance est un signal d'achat surtout si elle se réalise en fin de biseau.



