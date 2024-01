Les ratios de Fibonnacci : retracements et extensions

Dans nos analyses graphiques, il nous arrive d'utiliser les ratios de Fibonacci, que vous trouverez ailleurs également. Un petit point semblait à nos yeux s'imposer sur ces ratios



Les ratios de Fibonacci se réfèrent à une série de chiffres (1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,…) censés décrire les proportions naturelles de l’univers. Or la bourse faisant partie de l'univers, les analystes graphiques, et en particulier les fans des vagues d'Eliott (eliottistes) les ont intégrés à leurs théories.

Les ratios s'obtiennent en divisant un nombre par le nombre suivant. Par exemple 1/2 = 50% puis 2/3 = 66.6% puis 3/5 = 60%

Après 89, on obtient systématiquement 0.618. En divisant un nombre par le nombre précédent, nous obtenons aussi 1.618 (après 144). Ces ratios font référence au nombre d’or.



Un ratio de retracement est un ratio qui indique, après un plus haut atteint sur une action ou un indice, jusqu'où le mouvement de correction peut aller. Désignant ainsi un support. Il y aura autant de supports que de ratios de retracement.

Les ratios de retracement sont : 0.236 (soit une baisse égale à 23.6% du mouvement haussier qu'il faut retracer), 0.382, 0.50, 0.618, 0.764

Les ratios d’extension indiquent quant à eux, après un plus haut ou un plus bas historique, jusqu'où le mouvement pourrait aller.

Ces ratios sont : 0, 0.382, 0.618, 1.0, 1.382, 1.618, 2



Il sera très important à chaque utilisation de préciser les cours pivots, c'est-à-dire les plus hauts ou les plus bas à partir desquels on fait l'analyse. Donc quelle vague haussière ou baissière on traitera



Il existe aussi les extensions de Fibonacci



Les Extensions de Fibonacci sont complémentaires des retracements de Fibonnacci car ici, les niveaux considérés sont supérieurs à 100 %. La question qu’on se pose alors, lorsqu’il y a une forte vague de baisse, c’est « jusqu’où le marché peut-il aller ? ». On trace une droite reliant le plus haut et le plus bas de la vague de baisse, et on applique les fameuses extensions. La hauteur séparant ces deux points sert de base aux niveaux de Fibonacci. Généralement on distingue toujours les cinq niveaux correspondant à des distances de 23.6, 38.2%, 50%, 61.8% et 78.6% de cette hauteur à partir du point de la fin de la tendance identifiée.





