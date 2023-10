Les différents niveaux du VIX

Article du

De plus en plus utilisé et surtout regardé, le VIX est qualifié d'indice de la peur sur les marchés financiers.Qu'en est-il exactement et comment l'appréhender?L'indicateur VIX, mis a jour en 1993 par le CBOE (Chicago Board Options Exchange), mesure la volatilité du marché financier américain en se basant sur le S&P 500. Il est calculé tous les jours par le CBOE . Cet indicateur rencontre un fort succès aux USA, où il est même possible de le trader.Les anglo-saxons appellent le VIX " the fear index", où indice de la peur en français. Sa mesure de la volatilité se traduit en fait par une mesure de la nervosité des marchés. En effet, s'il est à la base développé comme un indicateur, on peut maintenant parler d'un indice à part entière.Le VIX est coté en points de pourcentage. Il est censé traduire approximativement les variations du S&P 500 sur une période de 30 jours à venir, qui est ensuite annualisée.D'autres indices de volatilité, indexé sur d'autres indices boursiers ont également été créés, comme le VNX qui mesure la volatilité sur le NASDAQ 100 ou bien le VXD qui mesure la volatilité sur l'indice Dow Jones 30 .Comment interpréter le VIX ?En analysant l'historique du VIX, on peut déceler que:-Sous le seuil des 12, le marché est en pleine euphorie, il n'a aucun doute sur rien-Entre 12 et 15 on peut dire que le marché est complaisant, avec une faible volatilité, tout reste analysé sur un prisme optimiste-Entre 15 et 18 on reste optimiste mais pas forcément complaisant et encore moins euphorique. Le VIX peut être sur de tels niveaux alors que le marché corrige une période de hausse.-Entre 18 et 22 on entre en zone de vigilance. Le marché devient méfiant. Il analyse et scrute tout sans être à ce stade pessimiste. La volatilité peut s'accroitre.-Entre 22 et 28 on est en zone d'alerte. Les investisseurs deviennent fébriles et toute mauvaise nouvelle peut déclencher une forte correction.-Entre 28 et 40 on est en zone de forte alerte. Il faut protéger les portefeuilles car un krach n'est pas à exclure.-Au dessus de 40 c'est la panique et les protections sont indispensables.Bien sur, analyser le VIX c'est comme analyser une action. Il y a des tendances à mettre en avant. Et ces tendances sont haussières ou baissières.Quand le VIX est haussier et franchit les étapes ci-dessus mentionnées, c'est que quelque chose de négatif se passe sur le marché.S'il sort d'un canal baissier par le haut c'est qu'il y a regain d'incertitude, et cela pourrait être le cas actuellement.Jean-David HaddadAuteur de "Bien démarrer en bourse" :Francebourse.com