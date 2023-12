Réintégrer un canal de tendance : est-ce facile?

Rappelons ici qu'un canal de tendance, qu'il soit haussier ou baissier, est une figure graphique montrant deux droites parallèles entre lesquelles les cours d'une action ou d'un indice évoluent.

Si elles ne sont pas parallèles, on passe à la notion de biseau qui est différente.

La question est de savoir quand une action sort d'un canal de tendance, et si c'est par le haut ou par le bas, car cela implique alors autre chose (effet balancier, etc).

Seulement, il arrive fréquemment qu'une sortie soit une fausse sortie. Aussi, il ne faut pas se ruer sur une sortie pour dire que "ça y est, le canal est cassé".

Un canal peut être réintégré.

Une action peut même sortir brutalement d'un canal et y revenir. Rien n'est perdu tant que la durée de sortie n'est pas probante.



Et ce dont je me suis aperçu après 22 ans d'observation empirique, c'est que l'ancienneté du canal compte aussi. La notion de durée de sortie du canal est un élément à considérer.



Donc, il y a un ratio à calculer!



Le ratio de la durée de sortie par rapport à la durée d'ancienneté du canal au moment de la sortie.



Prenons 2 exemples actuels :



-Le titre Beneteau était sorti de son canal haussier en octobre 2023 et a réintégré ce canal mi décembre. Le titre est donc resté hors de son canal pendant 2 mois et le canal avait 43 mois d'ancienneté au moment de la sortie. Le ratio est donc de 2/43 soit 4.5%. Un ratio assez faible qui montre que la réintégration qui a eu lieu est tout à fait probante. Donc le canal en question peut encore être prédictif.

-Le titre Solutions 30 était sorti de son canal haussier pendant 3 mois et ce canal avait à l'époque 9 mois d'existence. Donc le ratio de durée de sortie est de 1/3 soit 33%. Autrement dit, ce canal n'est plus probant : le titre est resté trop longtemps à l'extérieur. Si jamais il repassait au dessus du support, le canal en question ne serait pas prédictif et il faudrait chercher un autre canal...



Jean-David HADDAD

28 décembre 2023

