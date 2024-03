Le supertrend, un indicateur peu usité mais non dénué d'intérêt

Un peu à l'image du SAR qui s'inverse selon les tendances, le supertrend est un indicateur qui vient pointer un mouvement, haussier ou baissier.

Cet indicateur, inventé par Olivier Sebban, fonctionne comme le SAR mais s'inverse de manière moins volatile et donne donc des tendances plus "longues" (même si cela peut être juste quelque jours).

Comme on peut le voir avec le graphique de l'Euro-Dollar, le supertrend matérialise des supports et des résistances et donne un mouvement.

Son utilisation est intuitive et très visuelle : en vert, on a des supports qui soutiennent une tendance, et en rouge des résistances qui chapeautent une tendance.

Il peut servir à prendre des positions (quand il s'inverse) ou à placer des stops de protection.



Encore une fois, un indicateur ne doit pas être utilisé seul mais en combinaison avec "autre chose" comme par exemple, des canaux de tendance (ce qui est le cas sur le graphique donné en exemple).



