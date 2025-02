OP Mobility : un rattrapage inévitable!

Article du

Parfois, le marché tarde à reconnaître la vraie valeur d’un titre, et c’est exactement ce qui se passe avec OP Mobility aujourd’hui.Le titre avait dévissé de 6% à la veille des résultats. Puis, le jour des résultats, excellents eu égard au contexte du marché automobile, il n'a pas bougé. Les investisseurs ont réagi le lendemain, le titre regagnant près de 5%.J’ai recommandé OP Mobility plusieurs fois en 2024, avec un prix de revient nettement sous les 10 €. Le titre est monté à 11 € mais mon objectif reste bien plus ambitieux : découvrez-le dans mon analyse fondamentale du jour, actualisée avec les résultats annoncés récemment :Les équipementiers automobiles, dont OP Mobility fait partie, ont été quelque peu emportés par les turbulences du secteur automobile. Mais s’il est vrai que leur destin est lié à celui des constructeurs, il ne faut pas oublier que les équipementiers jouent un rôle transversal essentiel. Ils fournissent tous les constructeurs et sont souvent plus résilients et plus agiles que ces derniers.Le marché, pour l’instant, ne les valorise pas à leur juste niveau. Mais le réveil peut être soudain. De plus, OP Mobility dispose d'atouts propres comme vous pouvez aussi le lire dans ma toute nouvelle analyse fondamentale publiée ce jour :N’oublions pas qu’il n’y a jamais de visibilité absolue en bourse, mais les fondamentaux finissent toujours par s’imposer.Ce que mes 25 ans d’expérience sur les marchés m’ont toujours montré, c’est que les rivières rejoignent toujours leur lit. Un titre peut rester temporairement sous-évalué, mais lorsque le marché intègre enfin les éléments factuels, le rattrapage de valorisation se fait.Ici :- Des résultats solides- Un rendement de 6 %- Un PER très faible (voir analyse fondamentale)- Un canal technique préservé. Voir d'ailleurs mon analyse technique du jour :Il serait très étonnant que OP Mobility ne connaisse pas une revalorisation rapide à court terme. Dans un premier temps, le titre devrait rejoindre la fourchette des 12 à 14 €, puis viser l’objectif de l'analyse fondamentale...Jean-David HaddadRédacteur en chefProfesseur agrégé d'économie et sciences socialesFrancebourse.com