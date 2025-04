Le monde a basculé. Voici le premier livre pour comprendre… et agir.

Article du

Le 2 avril 2025, le monde a changé.En silence. Brutalement.Vous l’avez vu : nous avons adapté nos stratégies, et les résultats ont été immédiats.Mais ce n’était que le début.Donald Trump, fraîchement réélu, déclenche une guerre commerciale totale en imposant des droits de douane massifs à tous les pays exportateurs vers les États-Unis.Mais ce n’est pas qu’une stratégie tarifaire.C’est un tournant géopolitique majeur, aux conséquences économiques, boursières et patrimoniales immédiates.J’ai donc décidé d’écrire un livre-choc : le premier ouvrage publié sur cette bascule historique.Plus qu’un essai, c’est un manuel de navigation dans le monde de demain.-Pourquoi cette guerre commerciale est aussi dangereuse qu’un conflit militaire,-Comment les régimes autoritaires imposent leur tempo face à une Europe désunie,-Le retour de l’or comme pivot stratégique (et pourquoi nous avons bien fait de ne pas vendre tous nos ETF!)-Le basculement vers un monde à trois sphères monétaires (dollar, yuan/or, euro),-Le risque de filtrage algorithmique de la mobilité humaine, et les moyens de s'y préparer-Les secteurs résilients en Europe à privilégier, selon les scénarios possible sur les mois qui viennent-Les bons choix sur les actions, l’or, les cryptos, les SCPI, l’immobilier,-Et surtout les stratégies concrètes pour protéger vos placements et maximiser vos profits.Ce n'est pas un dossier Francebourse (donc pas un recueil d'actions à acheter), c’est une vision stratégique structurée, une grille de lecture, un guide patrimonial pour les mois — et années — à venir. Qui structurera nos stratégies.Ce livre n’est pas encore disponible en stock sur Amazon ni chez les libraires, il le sera très bientôt.Mais vous pouvez le commander dès maintenant sur le site de ma maison d'édition JDH EDITIONS et bénéficier de :-Ma dédicace personnalisée,-Une livraison prioritaire sous 15 jours,-Une avant-première exclusive, jusqu’au 30 avril seulement.Prix : 15,95 € + 4,99 € de portImpression soignée, 104 pages puissantes, des schémas et graphiques clairs et en couleur, une lecture qui éclaire et transforme.Je vous remercie pour votre fidélité et votre confiance.Ce livre est à la fois une alerte, un guide et un manuel d’action.Il est fait pour vous.Bonne lectureJean-David HaddadRédacteur en chef de FrancebourseAuteur et Professeur Agrégé en économie et sciences sociales.