Hausse Action Atos, une revanche incroyable - Par JDH

Le titre d'ATOS connaît une forte progression.Dans ma précédente vidéo, il y a un peu plus de deux semaines ( www.youtube.com ), j'avais mentionné que si l’action d'ATOS franchissait la barre des 0,3 centimes, elle continuerait à augmenter. Et c'est exactement ce qui s’est produit. Pour commencer, je vous invite à consulter le graphique. Le titre a légèrement dépassé les 0,3 centimes, puis est revenu tester ce support à 0,3, avant de s’envoler, franchissant aujourd’hui les 0,4 centimes.Je rappelle que j’avais recommandé l’achat du titre ATOS autour de 0,24 centimes, ce qui représente actuellement un gain de 75% pour nos abonnés. Un suivi de cette recommandation a été envoyé aujourd’hui à tous nos clients pour leur indiquer les prochaines étapes concernant cette position :Pourquoi l’action d'ATOS monte-t-elle aujourd’hui ?-Premièrement, le chiffre d'affaires limitant les pertes : 9,58 milliards d’euros en 2024. En comparaison, la capitalisation boursière d'ATOS, malgré la hausse actuelle, avoisine les 700 millions d’euros. Pour une grande société de services numériques comme ATOS, spécialisée dans plusieurs domaines et avec une présence internationale, la valorisation se situe généralement entre 0,5 et 1,5 fois le chiffre d’affaires. Cela démontre le potentiel de l’entreprise, et je l’ai souligné dès le début.-Deuxièmement, le résultat net de 248 millions d’euros en 2024. Toutefois, il convient de noter que ce chiffre n’est pas représentatif. Il est influencé par des pertes, des dépréciations et des produits exceptionnels liés aux augmentations de capital, ce qui rend ce résultat difficilement lisible. Il ne faut donc pas s'y attarder.-Le nouveau PDG a su trouver la bonne approche avec le marché et les investisseurs, contrairement à ses prédécesseurs. Il a su rassurer en soulignant la montée en valeur des activités militaires d’ATOS, ce qui a été bien accueilli par le marché. Il est important de rappeler qu'ATOS n'a pas encore terminé son programme de restructuration. Ce processus, entamé fin 2024, est encore loin d’être achevé.Il ne faut pas oublier qu’il y aura probablement des cessions d’activités et un démantèlement à venir. Cependant, il est difficile de dire quand, comment et à quel prix ces cessions auront lieu. Ce qui est rassurant, c’est que la valeur des activités d’ATOS augmente. De plus, le PDG a précisé qu'ils ne sont pas pressés et attendent des offres intéressantes. Cela signifie qu'ATOS, avec son carnet de commandes qui se renforce, peut profiter de cette hausse pour rassurer ses investisseurs et partenaires.Je ne dirais pas qu’ATOS est entièrement sauvée ou qu'elle est désendettée, mais je considère que la société est sur la bonne voie pour poursuivre sa restructuration. De plus, sa capitalisation boursière reste relativement modeste.Ma nouvelle vidéo est à regarder :Jean-David HaddadFrancebourse.com