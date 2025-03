Bourse de Paris : forte baisse du CAC 40 pour la fin mars

Article du

Le premier trimestre finit de manière moins glorieuse qu'il avait commencé sur la bourse de Paris. Le voilà qui passe en dessous des 7800 points. Depuis le 1er janvier, il ramène ses gains à +5% seulement.Une fois de plus, l'histoire des droits de douane vient semer la panique. Mais c'est une panique de surface et bien souvent non justifiée.Une analyse du CAC 40 est en ligne :Et aussi une vidéo qui dédramatise les enjeux, par Jean-David Haddad :Francebourse.com