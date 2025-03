Bourse de Paris : une folle sermaine

C'est une folle semaine qui s'achève sur la bourse de Paris. Le CAC 40, lui, est étonnamment stable. A 13h30 heure de Paris il est à 8105 points et perd 0.07% sur la semaine.

Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, voire la jungle! Car la bourse de Paris est une jungle assez folle cette semaine!

La volatilité a été à son comble. D'abord sur le secteur automobile au sens large. On a vu Stellantis s'effondrer de 10% mardi et regagner 7% dans la foulée. On a vu une excellente valeur comme Aramis Groupe qui n'a pourtant rien à voir avec l'exportation et avec les droits de douane de Trump, perdre près de 5% mardi avant de remonter. On a vu OP Mobility faire le yoyo également... Et on a vu tout le secteur de l'armement à la fête, ou même tout ce qui touche de près ou de loin à l'armement. La dernière qui a été à la fête étant Archos (qui a juste une filiale vaguement en relation avec le militaire), qui gagne en moyenne 35% ce vendredi et 78% sur la semaine.

Bien sur à l'origine de tout cela, il y a les gesticulations des gouvernements : menace de droits de douane de la part de Trump, rapprochement de Trump avec la Russie, réunion des chefs d'états européens pour s'armer afin de faire face, discours belliqueux de Macron etc. Les opérateurs satellitaires comme Eutelsat et SES, qui sont cités comme acteurs de la souveraineté européenne, ont également été à la fête cette semaine.



On peut dire en tous cas que l'effet aura été très positif, nos deux portefeuilles s'envolant littéralement. Le portefeuille CROISSANCE gagne désormais plus de 15% depuis le 1e janvier



