Bourse de Paris : FLASKRACH

Le CAC 40 plonge de plus de 4 % ce vendredi 4 avril en milieu de séance, dans un mouvement qui s’accélère heure après heure. La baisse, brutale, s’inscrit dans un contexte de panique généralisée sur les marchés européens, après l’annonce de droits de douane de 34 % imposés par Pékin sur les produits américains, en réponse aux mesures protectionnistes de Washington.À 11h GMT, Francfort perdait plus de 5 %, Paris 4,26 %, Londres près de 4 %, tandis que Milan et Madrid décrochaient respectivement de 7,57 % et 6,02 %. Les contrats à terme américains anticipent également une ouverture en fort repli, avec des baisses de près de 2,6 % à 2,8 % sur les grands indices.Cette escalade commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales fait craindre une relance de l'inflation, un ralentissement du commerce mondial et une fragilisation des grands groupes exportateurs — à commencer par les banques européennes, qui s’effondrent : Société Générale -11,42 %, UniCredit -12,35 %, Deutsche Bank -10,55 %.Graphiquement, le CAC 40 menace de rompre son canal ascendant construit depuis fin 2023. Le RSI chute à 24, en zone de survente extrême, et l’indicateur Vortex montre une domination massive des forces vendeuses. Ce cocktail technique renforce le scénario d'une capitulation.Une analyse technique est en ligne :Le mot flashkrach circule déjà, tant le mouvement est rapide, désordonné et potentiellement amplifié par les algorithmes. La séance d’hier avait amorcé le repli ; celle d’aujourd’hui l’intensifie à un niveau rarement observé en si peu de temps.La clôture du jour sera déterminante. Un rebond technique est possible dans les prochains jours, mais la nervosité est désormais installée. Francebourse vous tiendra informés.Francebourse.com