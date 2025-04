Droits de douane de Trump : la bourse de Paris plie mais ne cède pas. Par JDH

Article du

Cette nuit, je vous ai fait passer un flash spécial à propos des droits de douane que Donald Trump a annoncés à 22h, heure française. L’effet d’annonce était là, bien sûr… mais la réaction des marchés, elle, s’est révélée tout à fait mesurée. Dans le sens que j'ai prévu "si les marchés agissent rationnellement", ce qui est pour l'instant le cas.Mieux encore : plusieurs de nos titres affichent une belle tenue ce matin. Aramis progresse, notre nouvelle valeur qui aurait pu souffrir énormément se tient bien, Eutelsat gagne du terrain.J’ai échangé ce matin avec plusieurs banquiers d’affaires internationaux – et un scénario commence à se dessiner : celui d’un rapatriement de capitaux depuis les États-Unis vers des zones jugées plus stables et sous-valorisées, comme l’Europe. Cela expliquerait en partie la décorrélation que nous observons depuis plusieurs semaines entre marchés américains et européens.Dans ce contexte, certaines valeurs apparaissent comme de véritables « soldes » dont LVMH dont j'ai parlé plusieurs fois récemment.Ce recentrage sur l’Europe peut continuer à jouer en notre faveur. Si cette dynamique se poursuit, il est tout à fait possible que les marchés européens terminent la semaine proches de l’équilibre, comme nous l’avions anticipé dans notre chronique de lundi.Restons vigilants, mais constructifs.Vous recevrez des mails avec des opportunités à confirmer ou à saisir. Et je vous l'annonce officiellement : la semaine prochaine je publierai mon premier dossier de 2025... Il sera dédié aux small caps! Avec un point particulier sur la défense.Une vidéo est en ligne sur le sujet :Inscrivez-vous à Francebourse.com!Jean-David HaddadRédacteur en chef