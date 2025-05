Le CAC 40 enchaîne trois séances de baisse : simple respiration ou signe avant-coureur ?

Article du

Depuis le début de la semaine, le CAC 40 a enregistré trois séances consécutives de repli, cumulant une perte d'environ 1,8 %. La séance du 7 mai s'est soldée par une baisse de 0,91 %, ramenant l'indice à 7 626,84 points . Cette série de baisses suscite des interrogations quant à la solidité du rebond amorcé en avril.Plusieurs éléments contribuent à cette phase de consolidation :-Attente de la décision de la Fed : Les investisseurs restent prudents à l'approche de la décision de la Réserve fédérale américaine sur sa politique monétaire, ainsi que des commentaires de son président.-Tensions géopolitiques : L'annonce d'une rencontre entre la Chine et les États-Unis pour tenter une désescalade dans les tensions commerciales incite également à la prudence.--Analyse technique : d'un point de vue technique, le CAC 40 a connu une chute brutale, perdant plus de 18 % entre son sommet à 8 259 et son point bas récent à 6 782. Depuis, il a rebondi fortement, en ouvrant plusieurs gaps. Actuellement, il consolide. Voir notre analyse du jour :La série de baisses du CAC 40 ces derniers jours peut être interprétée comme une phase de consolidation après un rebond significatif. Les investisseurs restent attentifs aux décisions de la Fed et aux évolutions géopolitiques. D'un point de vue technique, tant que les supports mentionnés tiennent, la tendance haussière de moyen terme reste intacte.Pour une analyse plus détaillée, vous pouvez consulter notre vidéo récente :Francebourse.com