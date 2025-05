La Fed temporise... pendant que nos portefeuilles avancent !

Article du

La Réserve fédérale américaine vient d'annoncer, ce mercredi 7 mai à 20h, le maintien de ses taux directeurs dans la fourchette de 4,25 % à 4,50 %, comme largement anticipé par les marchés.La Fed justifie sa position par la nécessité d'évaluer les conséquences des tensions commerciales mondiales sur la croissance. Le climat reste incertain, notamment du fait de la confrontation commerciale rampante entre les États-Unis et la Chine, et des signaux mitigés sur la consommation intérieure. S'il n'est pas attendu de changement immédiat de cap, la tonalité du discours de Powell pourrait évoluer : évoquera-t-il, ne serait-ce qu'à demi-mot, un possible assouplissement monétaire à l'horizon si la croissance fléchit ? Ou au contraire, maintiendra-t-il une posture de fermeté face à une inflation qui refuse de se stabiliser à 2 % ? Réponse imminente.Pendant ce temps, les marchés restent nerveux. Le CAC 40 a enchaîné trois séances de baisse, le Nasdaq reste sous pression, et le VIX (indice de la peur) témoigne d'une tension latente dans les esprits.Et pourtant, chez FranceBourse, nos deux portefeuilles ne flanchent pas. Bien au contraire.->Le Portefeuille Croissance affiche ce soir une performance de +14,82 % depuis le 1er janvier, malgré un contexte compliqué et une baisse notable de certaines grandes valeurs.-> Le Portefeuille Rendement, fidèle à ce que nous appelons désormais la "stratégie du géant", affiche +15,15 %, dans une régularité qui impose le respect. Ce portefeuille avance, absorbe, délivre… sans agitation, mais avec puissance.Cette performance dans un marché en quête de direction n'est pas le fruit du hasard. Elle repose :-sur une lecture stratégique des récits sociologiques de marché, bien au-delà des simples bilans ;-sur une structure pensée pour durer, qui distingue les véritables investisseurs des suiveurs techniques ;-et sur des arbitrages méthodiques, opérés avec sang-froid même quand les marchés s'emballent… ou paniquent.Alors que la Fed reste dans l'attentisme, nous avançons.Nous lisons les récits.Nous sélectionnons les dossiers porteurs.Et surtout, nous construisons pour durer.La Bourse de Paris sera bien ouverte ce jeudi 8 mai, ainsi que durant tout le pont de l'Ascension et le lundi de Pentecôte.Préparez-vous, anticipez, restez connectés !Et si ce n'est pas encore fait, retrouvez notre flash vidéo sur les trois séances de baisse du CAC ici :Jean-David HaddadÉconomiste & SociologueFranceBourse.com – L'autre regard sur les marchés