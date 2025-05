La bourse de Paris retrouve une certaine euphorie...

Article du

En ce lundi 13 mai, le marché poursuit sa progression, emporté par un courant d’optimisme solide. Le CAC 40 aperçoit à nouveau le spectre des 8000 points, et notre Portefeuille Croissance FranceBourse multiplie cette hausse une fois de plus. Nous atteignons ce jour un record historique de valorisation avec +18.5% depuis le 1er janvier.VOUS LISEZ BIEN : +18.5%.Ce sont des moments que l’on savoure. Mais ce sont aussi des moments où la rigueur doit reprendre ses droits.Car DANS L'EUPHORIE, LA DISCIPLINE EST VOTRE MEILLEURE ALLIÉELa détente sur le front de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, combinée à une posture européenne moins défavorable que prévue, soutient le marché. C’est précisément ce que j’analysais dans mon ouvrage publié il y a un mois :« Guerre commerciale : Tout comprendre pour maximiser vos profits » (https://amzn.to/44S3rRF). Je parlais de l'Europe comme terrain d'opportunités dans un des trois scénarios qui se concrétise actuellement...Au fait, tous les livres commandés ont été postés, les derniers sont partis au courrier vendredi.Mais ce que nous savons aussi, c’est que les arbres ne montent jamais jusqu’au ciel. Même lorsqu’on est spéculateur, il est sain de prendre ses bénéfices lorsque le marché remonte vite et fort.C’est pourquoi, aujourd’hui, je propose quelques allègements ciblés, sans remettre en cause le cœur de notre stratégie. Il va falloir se constituer des liquidités à présent donc commencer à récolter quelques fruits de ce qui a été planté, parfois très récemment.Voici les décisions de gestion prises ce jour avec ci dessous plusieurs ventes et prises de bénéfices, d'autant plus que nous avons désormais beaucoup de positions dont les prix de revient ont été ramenés à zéro :JDHFrancebourse.com