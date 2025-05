Portefeuille Croissance : une ligne de crete maitrisee

Le cap du million d’euros est franchi. Le portefeuille FranceBourse s’établit ce 15 mai à 1 019 870 €, en progression de +18,81 % depuis le 1er janvier. Une performance d’autant plus notable que le CAC 40, dans le même temps, affiche une hausse modeste de +6,19 %, quand le Nasdaq et le Dow Jones sont encore en territoire négatif. Seul le segment des petites valeurs européennes rivalise, avec un CAC Small à +15,23 %. Mais au sein de ce paysage, c’est notre capacité à intégrer des récits d’avance, à doser finement le risque, et à réinvestir quand la foule hésite, qui fait la différence.



Le climat de marché a changé. L’incertitude recule : les négociations internationales reconfigurent les rapports de force, et un acteur comme Trump apparaît désormais plus clownesque que menaçant. Le VIX, baromètre de la peur, est repassé sous les 20. Les marchés, débarrassés du stress accumulé depuis l’hiver, retrouvent une forme de normalité. L’analogie que nous avions faite avec le Brexit s’est révélée précieuse : elle a servi de fondement à une stratégie gagnante en avril, alors que la foule doutait encore.



L’efficience du marché est bonne et stable. Le risque de krach à un mois est désormais très faible, et même en diminution. Aucune couverture particulière n’est en place, mais un retour mesuré de la liquidité permet de garder des munitions disponibles sans compromettre la dynamique.



Tout cela forme une cohérence : des marchés en phase de digestion, un portefeuille diversifié mais affûté, et surtout une méthode qui assume pleinement l’alliage de la lecture sociologique, du money management rigoureux, et d’un rapport au récit que nous avons toujours revendiqué comme différenciant.



Oui, il y aura d’autres secousses. Mais aujourd’hui, nous sommes sur une ligne de crête solide, lucide, stratégique. Et nous continuerons à avancer — pas à pas, valeur par valeur, conviction par conviction.



