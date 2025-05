Deuxième semestre 2025 : et si on commençait à en parler ?

Article du

Le mois de mai touche bientôt à sa fin. Les dividendes pleuvent, les indices consolident, les flux se réajustent. Et déjà, une question monte :A quoi ressemblera le second semestre 2025 ?Car ce semestre pourrait bien ne ressembler à aucun autre, entre espoir, tension et grandes mutations. D’un côté, la croissance mondiale tient bon, la désinflation se poursuit, les banques centrales restent sous pression politique.De l’autre, les tensions géopolitiques s’exacerbent, les budgets de défense explosent, la nouvelle administration américaine installe sa ligne instable, et les récits collectifs changent.Les investisseurs, eux, oscillent entre prise de gains et chasse aux futurs leaders, entre retour aux valeurs refuges et pari sur les nouvelles souverainetés industrielles.Alors, faut-il rester en retrait ? Ou au contraire se positionner maintenant, en amont des mouvements de l’automne ?Trois regards croisés pour anticiper !Sur notre chaîne YouTube, trois vidéos incontournables vous offrent un éclairage complémentaire et structuré :-Interview de Nicolas Gallant, journaliste chez Capital, fin observateur des marchés :Une analyse à froid, rationnelle, des grands équilibres économiques à venir.-Interview de Thomas Andrieu, jeune économiste au talent éclatant :Une vision lucide, parfois provocante, mais toujours argumentée. À ne pas manquer.-Et ma propre vidéo d’introduction à la playlist "Sociologie des marchés" :Cette semaine, je vous parle des valeurs du luxe, de leur image, de leur récit, et de ce qui pourrait expliquer leur désamour actuel auprès des investisseurs.Ce triptyque vous permettra de penser le deuxième semestre non pas comme une suite mécanique du premier, mais comme un nouveau cycle d’opportunités, à condition d’en comprendre les ressorts profonds.La Une aujourd’hui, c’est cela : commencer à réfléchir avant les autres; se doter d’une vision macro, micro et sociologique; et surtout, être prêt.À voir dès maintenant sur notre chaîne YouTube !JDHFrancebourse.comLà où l’investissement rencontre le récit.