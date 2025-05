A 40 jours de la mi-année, nos portefeuilles battent tous les records! Par JDH

Article du

Et pourtant, avec cette prudence assumée, nous affichons des performances que bien des traders, et plus encore des fonds classiques, nous envieraient.

Nous voici à 40 jours de la fin du premier semestre 2025, et les chiffres parlent d’eux-mêmes : nos deux portefeuilles sont non seulement sur des records annuels, mais aussi sur desLeaffiche une progression dedepuis le 1er janvier.Oui, certains titres ont été chahutés hier et ce matin. Mais tous ont rebondi dans la journée, preuve que la structure tient, que la sélection est solide, et que le travail paie.Le portefeuille termine donc cette journée sur un nouveau plus-haut historique.Quant au, il continue sa route avec une régularité impressionnante :depuis le 1er janvier!La fameuse “stratégie du géant” que j’ai ainsi nommée cette année, parce que j’ai compris que la structure du portefeuille compte encore plus que les analyses individuelles, démontre toute sa force.Nous sommes actuellement en plein cœur de la période de distribution des dividendes, et notre portefeuille les distribue, comme un géant distribuerait des coups. Et cela a un impact immédiat sur la performance.Résultat ? Une performance remarquable, atteinte sans spéculation, avec la même structure constante depuis 13 ans.La performance du Portefeuille Rendement vient deCelle du Portefeuille Croissance, elle, repose sur la: fondamentale, technique, macroéconomique, microéconomique, et désormais aussi sociologique.Cette dimension nouvelle - l’analyse sociologique des marchés - ne remplace pas les autres. Elle les sous-tend. Elle agit comme la nappe phréatique invisible sur laquelle viennent se poser nos lectures classiques.Et c’est cela, précisément, qui fait la force nouvelle du Portefeuille Croissance depuis début 2025.À cela s’ajoute un money management plus rigoureux : dès qu’un titre réalise une forte performance, nous n’hésitons plus à prendre des bénéfices.La réussite d’Atos, acheté à 25 € en fin 2024, revendu à 50 € début avril, en est l’illustration parfaite.Vous êtes nombreux à suivre mes vidéos sur YouTube, en particulier celles sur Atos justement!Je vous en remercie chaleureusement.Une nouvelle vidéo sur Atos est en ligne aujourd’hui. Je vous invite à la visionner :Notre chaîne a désormais dépassé les 100 vidéos référencées et les 1 100 abonnés.J’y publie désormais: analyse de marché, décryptage, focus action…-> Passez-y chaque jour : il y a toujours quelque chose à découvrir ou à apprendre.Nous savons que le deuxième semestre pourrait être plus chahuté. C’est pourquoi :-Chaque portefeuille dispose de liquidités.-Aucune position spéculative n’est en cours.La structure, la méthode et la discipline restent nos meilleurs atouts.Ce n’est pas un hasard si Capital m’a récemment invité à contribuer à leur lettre dédiée aux ETF, comme je vous en parlais ce matin.C’est la reconnaissance de notre méthode, notre ton, notre cohérence.Merci de votre fidélité, de votre exigence, et de votre attention.Je vous tiendrai informés très prochainement de nouveaux arbitrages à venir.Et d’ici là, restons connectés : les récits continuent de se transformer, et nous, de les lire.Très chaleureusement,Jean-David HaddadProfesseur agrégé, économiste & sociologue, dénicheur de pépitesRédacteur en chef, Francebourse.com