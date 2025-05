CAC 40, 23 mai, 14h : choc geopolitique et baisse immediate

Article du

Il y a parfois des souvenirs que les marchés aiment oublier trop vite.Celui de la guerre commerciale, entre les États-Unis et l’Europe, en fait partie.Et aujourd’hui, ce souvenir a frappé de nouveau, sans prévenir, en pleine digestion hebdomadaire.Tout s’est en effet accéléré à partir de 14 heures.Donald Trump annonce "préconiser" une surtaxe de 50 % sur les importations européennes à compter du 1er juin.Le CAC 40 décroche immédiatement, entraîné par les valeurs les plus exposées au commerce transatlantique, et par le luxe, qui concentre à la fois la dépendance aux marchés mondiaux et l’ostentation symbolique aujourd’hui bousculée.Il y a une heure je mettais un short sur Youtube :Et là je viens d'enregistrer une vidéo plus construite d'information complète :Hermès, LVMH, mais aussi des groupes plus industriels ont été frappés de plein fouet.À cela s’ajoute une confiance des ménages français en baisse, un contexte de remontée des taux US, et un climat général plus fébrile qu’il n’y paraît.Pour notre part, nous avions allégé. Et nous n'avons aucune position spéculative en cours.Il y a quelques jours, je vous écrivais que nous entrions dans une phase de consolidation, et que la prudence s’imposait.J’ai donc réduit l’exposition des deux portefeuilles, j’ai préconisé l’absence totale d’instruments à effet de levier, et nous avons pris nos bénéfices sur les positions SRD encore en cours.Tout cela, sans fracas. Mais avec méthode.Si une réplique du flashkrach devait survenir, nous serions prêts. Et notre avance sur les marchés nous permet d'encaisser.Le précédent remonte à avril dernier, et il avait déjà été provoqué par le même type de menace commerciale.Le marché a la mémoire courte.Mais nous, non.Dans tout cela, quelle est notre position, notre ligne, notre stratégie? Faut-il agir aujourd'hui? Quels sont les titres les plus concernés? Les moins concernés?Voici un mail qui répond à toutes ces questions :JDHFrancebourse.com