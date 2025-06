Sur quels ETF se positionner en ce moment?

Article du

Cet article est le verbatim d'une partie de la vidéo face caméra de Jean-David Haddad :Lorsqu’on se positionne sur des ETF, il ne faut pas forcément penser secteur ou pays – ça peut être le cas, mais ce n’est pas la première chose qui doit vous venir en tête, mais plutôt quels sont les faits sociaux dominants du moment.Et en ce moment, il y a un fait social qui est imparable :tant dans le domaine de la défense que dans le domaine commercial.Il n’existe pas d’ETF sur la souveraineté européenne ; vous pouvez chercher, il n’y en a pas.Néanmoins, il va falloir identifier quels sont les secteurs liés à cette souveraineté européenne. Il y en a plusieurs : l’armement, bien sûr, qui a fortement monté ; est-ce qu’il faut se positionner sur l’armement ? Est-ce qu’il faut attendre une petite consolidation ? À un moment donné, il faudra se positionner parce que ce n’est pas fini, ça ne fait que commencer ; actuellement, tout le récit narratif des médias et des politiques porte là-dessus, les gens n’ont que ça en tête, les gérants de fonds, qui, ne l’oublions pas, font le marché sur les actions – et les ETF, ce sont des paniers d’actions – donc en ce moment, ils sont à fond sur l’armement, l’armement, l’armement – les PER ont été "upgradés", réhaussés sur toutes ces valeurs, parce que le statut social des valeurs d’armement a grimpé. Aujourd’hui, ça fait mieux de dire : « Dans mon portefeuille, j’ai une valeur d’armement » que de dire : « J’ai une valeur de luxe », le luxe n’étant plus à la mode ; c’était le cas il y a 2 ou 3 ans, mais plus aujourd’hui.Donc il faut essayer de comprendre ces modes.Je ne donnerai pas la réponse ici, mais la souveraineté européenne se décompose en plusieurs domaines : l’armement, l’énergie, les télécoms, les circuits courts (les sociétés qui fonctionnent en circuits courts, c’est-à-dire entre pays d’Europe ou à l’intérieur d’un même pays, participent à cette souveraineté européenne). Il peut y avoir la protection aussi – contre les virus, ce genre de choses – et il y en a d’autres.Dans la lettre Trackers de Capital, nous commençons à faire des choix par rapport à différentes thématiques de cette souveraineté européenne, c’est un peu le leitmotiv en ce moment. Donc, je répète, les trackers à acheter en ce moment – ou les ETF si vous préférez – sont ceux liés à ce domaine de laAlors évidemment, il faut repérer ce qui n’a pas encore trop monté, ce qui est encore plutôt en début de hausse qu’en fin de hausse, et c’est pour ça que dans notre lettre Trackers, il y a le jeune Thomas Andrieu qui est un spécialiste des cycles économiques, qui décrit à chaque fois le positionnement des différents ETF par rapport aux cycles économiques, tandis que Nicolas Gallant, qui est spécialiste de l’analyse technique qui anime la lettre quotidienne Momentum sur Capital, nous fait l’analyse technique des ETF ; pour ma part, j’amène tout le côté sociologique et économique.Donc, je répète :, et attention, quand on investit sur un ETF, en général, c’est pour du moyen terme ou du long terme, on est plutôt dans une logique d’investissement, il y en a quelques-uns qui peuvent être liés au trading, des ETF à effet de levier en particulier, mais ce n’est pas l’objet d’une lettre d’investissement qui paraît tous les quinze jours, évidemment – 1er et 3e mardi du mois, pour la lettre Trackers de Capital.Nous retrouver, en partenariat avec Capital, ici :JDHFrancebourse.com