Portefeuille Croissance : nouveau record historique, à la veille de la mi-année

Ce jeudi 5 juin, dans une séance sans relief — le CAC 40 recule de 0,18 % et n’affiche que +5,47 % depuis le 1er janvier — notre Portefeuille Croissance continue de tracer sa route avec autorité.Jamais le portefeuille n’avait atteint de tels niveaux à cette période de l’année. À quelques encablures de la clôture du premier semestre, la barre symbolique des 20 % se profile.Ce jeudii, nous avons procédé à un arbitrage stratégique, fidèle à notre approche :– Vente d'une ligne de small cap : +16 % en un mois et demi.– Renforcement sur une ligne stratégique : un pari de fond, sur une valeur dont le narratif tarde à se cristalliser, mais dont les fondamentaux restent solides, en particulier sur les terres rares.Soyons lucides : le deuxième semestre est rarement un long fleuve tranquille. Les années 2023 et 2024 nous ont appris que la volatilité s’invite souvent à l’été. Nous n’hésiterons donc pas à nettoyer certaines lignes, y compris à perte si nécessaire. Dès lors qu’un narratif est en déclin ou oublié, il ne mérite plus d’occuper de la place dans le portefeuille.Mais pour l’heure, la dynamique est remarquable.Et c’est ligne après ligne, brique après brique, que se construit une performance annuelle qui pourrait bien devenir historique.Abonnez-vous, c'est ici :Nous restons concentrés, vigilants, mais aussi enthousiastes.Jean-David HaddadFrancebourse.com