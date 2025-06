Le CAC 40 cale, la croissance mondiale sous tension, notre portefeuille en hausse

Les marchés marquent une pause. Le CAC 40 recule en ce début juin, dans un contexte de plus en plus tendu sur le plan macroéconomique mondial. Après des signaux encourageants en mai, les dernières données montrent un net ralentissement de l’économie américaine, qui commence à peser sur les perspectives globales.



Aux États-Unis, les créations d’emplois dans le secteur privé n’ont été que de 37 000 en mai : leur plus bas niveau depuis plus de deux ans. Pire encore, les licenciements explosent (près de 94 000 en mai) et les nouvelles inscriptions à l’assurance chômage atteignent leur plus haut niveau depuis huit mois. Loin de l’euphorie post-Covid, les entreprises freinent désormais leurs recrutements.



Mais le signal le plus préoccupant vient du secteur des services — pilier de l’économie américaine. L’indice ISM est passé de 51,6 à 49,9, franchissant à la baisse le seuil de 50, synonyme de contraction potentielle de l’activité. La composante “nouvelles commandes” s’effondre quant à elle à 46,4, un niveau historiquement associé à des périodes de crise : 2009, 2020, 2022… et désormais 2025.



Car c’est bien la guerre commerciale relancée par Donald Trump qui inquiète. Après avoir imposé une vague de droits de douane massifs, le président américain semble désormais peser sur la confiance des entreprises et les flux mondiaux. Résultat : le scénario d’une révision en baisse des bénéfices des sociétés cotées devient plausible. Et avec lui, le risque d’une correction boursière s’intensifie.



Plus que jamais, vigilance et sélection s’imposent. Surtout avec un portefeuille CROISSANCE gagnant 19.2% depuis le 1e janvier : un score à préserver et à améliorer!



