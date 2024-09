Les fractales en bourse : les poupées russes des cycles boursiers

Article du

Francebourse.com est un site d'informations et d'analyses boursières qui combine plusieurs approches pour donner des recommandations à ses abonnés. Nous sommes réputés pour combiner analyse fondamentale et analyse technique, comme cela peut se lire dans le livre de Jean-David Haddad, "Analyse fondamentale et analyse technique". Très récemment, nous avons fait entrer un nouvel outil dans nos analyses techniques : le VORTEX, qui est utilisé en combinaison avec d'autres (comme le RSI ou Fibonnacci).Nous aimons aussi montrer à nos lecteurs la variété des éléments qui existent pour analyser et comprendre le marché, et aussi pour prendre des décisions.Parmi ces outils, on trouve les fractales, directement inspirés des cycles.Les fractales, c'est une approche géométrique, visuelle. On ne peut pas parler au sens propre d'analyse technique, mais plutôt relier cela à une approche en terme de cycles, donc une approche déterministe. Il n'étonnera personne de savoir que ce type d'approche est davantage plébiscité aux Etats-Unis qu'en France.Les fractales consistent à voir la répétition d'un cycle de hausse et de baisse dans un cycle plus large, et de repérer ce cycle dans un cycle encore plus large, et ainsi de suite, comme des poupées russes.Thomas Andrieu, 21 ans, est le spécialiste en France de l'analyse par les cycles et les fractales.Dans son livre "Cycles et fractales pour investir en bourse", chez JDH EDITIONS (parution en octobre 2024), il écrit ceci pour définir cette approche :Livre à découvrir prochainement