Comment protéger son PEA en cas de baisse des marchés?

Récemment, nous avons recommandé de protéger le portefeuille CROISSANCE avec un turbo put warrant a validité indéfinie. C'est vendredi dernier que nous l'avons revendu avec près de 100% de gains.Pour comprendre le fonctionnement de ces warrants, voir notre article :Evidemment, ces warrants ne sont pas éligibles en PEA.Par contre, le plus classique BX4 est lui éligible au PEA, mais ce n'est pas un warrant, c'est un tracker.Seulement, sa performance en cas de baisse est bien moindre. Si le marché dévisse de 6% en une semaine, il ne gagne que 12% (avec un gain qui multiplie par 2 les pertes du CAC).Et surtout, il perd de la valeur temps si le marché stagne. Ce qui fait que sur le moyen terme, il ne constitue pas une protection très efficace.La meilleure solution pour protéger un PEA consiste donc à acheter un put warrant sur un compte titre séparé, et de vendre le put warrant en question quand la baisse a été réalisée. Le gain réalisé pourra alors être investi dans le PEA.Ainsi, le PEA a été protégé. Mais la fiscalité passera par là et les plus-values réalisées sur le gain en question seront taxées, au maximum à 30% avec la "flat tax". D'où le fait que, pour être précis, il faudra retenir vous-même à la source l'impôt sur votre gain.Exemple :Vous avez un PEA de 15.000 euros.Vous achetez un put warrant sur un compte-titres pour 500€.Une fois que le marché a baissé, vous vendez votre put warrant pour 1000€.Votre gain de 500€ sera taxé à hauteur de 150€. Il reste donc 350€ que vous pourrez alors ajouter à votre PEA, et vous mettez les 150€ de côté pour payer vos futurs impots (sur un livret A ou un LDD par exemple).Cela restera plus efficace qu'un BX4 logé dans le PEA...Jean-David HaddadFrancebourse.com