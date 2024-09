Investir en bourse sans un sous en poche... C'est possible !

Article du



Il n’y a pas de minimum requis pour investir en bourse.

Disons que plus votre capital sera élevé, plus vous pourrez réaliser des opérations sophistiquées, prendre plus de risque en utilisant des effets de levier ou des produits dérivés… Plus vous pourrez diversifier aussi.

Mais avec 500€ déjà, vous ne pourrez certes pas vous abonner à des flux de recommandations ou à des logiciels d’analyse, mais vous pourrez ouvrir un PEA et acheter des lignes d’actions.

Vous pouvez démarrer en bourse à partir du moment où vous avez de quoi acheter des actions. Vu qu’il existe des actions à moins de 1€, sur le papier donc, même avec 1€ vous pouvez intervenir en bourse !



Soyons sérieux… Pour vraiment pouvoir commencer à investir et à voir son capital croitre, il faut être capable de placer quelques centaines d’euros. Nombreuses sont les success-stories de personnes qui ont commencé avec quelques centaines d’euros et se sont considérablement enrichies.



Mais si vous n’avez pas 500€ devant vous, que vous n’avez RIEN, vous pouvez quand même vous enrichir en bourse ! Car vous pouvez penser à l’investissement programmé. Très peu de gens y pensent, car ils préfèrent épargner et capitaliser dans un livret A, mais cela est une énorme erreur.



Lorsque l’on donne des recommandations, on a trop souvent le tort de considérer que l’investisseur à qui on donne ces conseils a un bon capital de départ et rien d’autre. Tel est le principe d’un portefeuille virtuel comme ceux que l’on trouve dans les lettres confidentielles payantes sur abonnement, y compris celles dont je suis Rédacteur en Chef. La réalité des gens est souvent bien différente.

Les investisseurs disposent en effet d’un capital, c’est-à-dire un stock de liquidités, mais tout le monde ou presque a des revenus réguliers qui peuvent être épargnés. C’est-à-dire d’un flux monétaire récurrent. Aussi, plutôt que de gérer un stock de liquidités, il convient d’intégrer cette dimension de flux dans votre gestion personnelle.



En fonction des revenus que vous percevez mensuellement et de la part de ces revenus que vous pouvez épargner et consacrer à la bourse, il est intéressant de miser régulièrement, chaque mois par exemple, sur une valeur sur laquelle vous aurez jeté votre dévolu. Cela peut se faire également sur plusieurs valeurs. L’avantage de cette façon d’investir est que vous lissez le prix de revient de l’action ou des actions en question au fil du temps. Cela est particulièrement intéressant sur les titres qui baissent et dont on sait pertinemment qu’ils finiront par remonter.

Par exemple, si vous investissez sur l’action Orange, et que vous misez 50€ tous les mois sur cette action, votre prix de revient au bout d’un an ou deux ans sera un prix de revient lissé par les fluctuations du marché. Et dans ce cas, surtout sur des grandes valeurs connues, une période de baisse vous sera très favorable à long terme car vous en aurez profité en réduisant votre prix de revient.

Il est beaucoup plus intéressant, sur une longue période, d’épargner chaque mois 50€ sur son PEA et d’acheter toujours la même action, s’il s’agit d’une actions assez stable et sans gros risques intrinsèque (de préférence donc une grande entreprise connue de tous) plutôt que de placer ces 50€ sur un livret A (...)



---



Extrait du livre "Bien démarrer en bourse" de Jean-David HADDAD, collection "Les Guides de Francebourse.com", JDH EDITIONS

https://amzn.to/3B2iVoU





Apprendre la bourse

Publications précédentes