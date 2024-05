Small cap, PME, penny-stock : faites la différence!

Article du

Attention à la sémantique.

La notion de small cap fait allusion à la capitalisation boursière d'une entreprise.

En général est considérée comme small cap une entreprise qui vaut moins de un milliard. Parfois certains placent la barre à 500 millions, d'autres à 2 ou 3 milliards, mais on dire que le milliard revient souvent.

La notion de midcap est un artifice. Bien que cela sous-entende que c'est un cran au-dessus, dans la réalité, les investisseurs ne font pas de réelle différence. Et comme beaucoup de fonds s'interdisent d'investir sur une société qui vaut moins du milliard, on dira que la notion de small cap (ou midcap pour faire plus élégant) concerne les entreprises qui capitalisent moins du milliard.

Atos est par exemple une small cap en ce moment. Et pourtant ce n'est pas une PME!



Une PME, selon le code du commerce, est une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros.



Bien que les small caps soient SOUVENT des PME ce n'est pas toujours le cas.

Certaines sociétés qui font des milliards de CA et emploient des dizaine de milliers de salariés sont des small caps en raison de problèmes financiers.

Et puis, au-dessus des PME il y a les ETI.

Notion plus récente et moins encadrée juridiquement, elle est entrée dans les années 2000 dans le code de commerce.

Une ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) est une entreprise dont le nombre de salariés est compris entre 250 et 4 999 personnes, avec un chiffre d'affaires est situé entre 50 millions et 1,5 milliard d'euros et un bilan compris est supérieur à 43 millions et inférieur à 2 milliards d'euros.

Mersen est une ETI, par exemple, et elle est encore une small cap.



A l'inverse, et c'est de plus en plus rare (heureusement), il y a des PME qui ne sont pas des small caps car il y a des bulles spéculatives. Il est arrivé de voir des sociétés qui font très peu de CA (des biotechs surtout) capitaliser plusieurs milliards. En général cela ne dure pas et c'est tant mieux. J'aime l'efficience les marchés, j'aime que la convergence vers le juste prix se fasse. Mais c'est justement quand elle ne se fait pas qu'il y a des phénomènes de sous et survalorisation à exploiter, aussi bien pour les traders que pour les investisseurs. Ce que nous faisons.



Quant aux penny-stocks... cela concerne le cours de bourse qui est sous les 1€.

Un titre comme Casino est une penny-stock bien que la société fasse des milliards de CA et capitalise plus de un milliard...



Mais souvent, les 3 convergent : penny-stock car le titre a baissé, small cap, et PME.

Souvent pas PAS TOUJOURS!!!!!



Jean-David Haddad

Francebourse.com



Découvrez mon dernier livre "Le penny-stock trading"

En vente sur Amazon, entre autres :

https://amzn.to/4bxSq8t







Apprendre la bourse

Publications précédentes