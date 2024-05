Utilisation des turbos warrants et en particulier les turbos illimités

Il est extrait du livre de Romain Daubry "Trading à effet de levier" publié chez JDH EDITIONS, novembre 2023

https://amzn.to/4aFf11m

https://amzn.to/4aFf11m

https://jdheditions.fr/produit/trading-a-effet-de-levier/



Le turbo est une forme de warrant, dont la principale différence est qu’il possède une barrière désactivante. Si cette barrière est touchée, le produit est désactivé et perd toute sa valeur. Plus récents que les Warrants, ils sont apparus en Allemagne en 2001.



Les caractéristiques du turbo sont :



Prix d’exercice : Niveau auquel le Turbo peut être exercé.



Barrière : Selon le type de Turbo choisi, la barrière est égale au prix d’exercice (Turbo Classique et BEST) ou bien distincte (Tur-bos Infinis ou Illimités).



Échéance : Date de fin de vie du produit. Les échéances généra-lement proposées par les émetteurs vont de 3 à 6 mois, sauf par définition dans le cas des Turbos Infinis ou Illimités.



Parité : Elle correspond au nombre de Turbos nécessaires pour acquérir une unité de sous-jacent.



Levier ou élasticité :



L’une des particularités du turbo est l’importance de l’effet de levier qui peut monter jusqu’à 100. Le levier évolue en continu et diminue à mesure que le cours du sous-jacent s’éloigne du prix d’exercice. Il se calcule de la façon suivante :



Cours du sous-jacent

_________________

Cours du produit x parité



Plus le prix d’exercice ou la barrière sont proches, plus le levier est important.



Principaux avantages et inconvénients



Avantages :

– Levier élevé

– Simplicité : le calcul de la valeur du turbo est simple

– Perte maximale connue



Inconvénients :

– Fait courir le risque de mort subite : contrairement aux op-tions, la perte de valeur est totale au moment où la barrière est touchée

– Peut être désactivé en dehors des heures de cotation traditionnelles, alors qu’il n’est plus possible de le négocier



Particularités des turbos infinis



– Pas de limite de validité dans le temps. Leur durée de vie est illimitée tant que la barrière désactivante n’est pas touchée

– Barrière et prix d’exercice différents

– Ajustement en fonction des taux d’intérêt et des dividendes

– Prix d’exercice ajusté quotidiennement

– Barrière désactivante ajustée le premier jour ouvré de chaque mois

– Valeur de remboursement résiduelle : différence entre baissière et prix d’exercice ajusté de la parité









